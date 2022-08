BVB: Das sagt Edin Terzic über Hoffenheim, Modeste und die Verletzten

Am 5. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund die TSG Hoffenheim. Trainer Edin Terzic freut sich auf das Duell und gab Einblicke in die Personallage.

Borussia Dortmund wird am Freitagabend (20.30 Uhr) den 5. Spieltag in der Bundesliga eröffnen. Gast im Signal-Iduna-Park wird die TSG Hoffenheim sein. Die Borussen und die Kraichgauer haben beide neun Punkte auf dem Konto.

Seit vier Spielen hat die Borussia nicht mehr gegen Hoffenheim verloren, gewann drei der Duelle. Aber der BVB weiß um die Gefahr der Gäste. „Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Andre Breitenreiter. Sie hatten einen sehr ordentlichen Start und machen es sehr gut, sind sehr variabel. Das wird eine gute Aufgabe“, blickte Cheftrainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz auf das Duell.

Das defensive Mittelfeld könnte dort gut wieder von Salih Özcan bekleidet werden. „Salih hat es in Berlin hervorragend gemacht. Jeder wird seine Einsatzzeiten bekommen und wichtig sein“, will sich Terzic aber nicht in die Karten schauen lassen. Auch ein anderer Defensivakteur bekam noch ein Extralob des Trainers, nämlich Weltmeister Mats Hummels: „Mats hatte sehr viele Spiele in den Knochen in der vergangenen Saison. Man merkt, dass er sehr fleißig war in der Sommerpause. Er wirkt sehr stabil.“

"Machen physisch einen sehr guten Eindruck“

In der Offensive hatte Anthony Modeste mit seinem Siegtreffer bei der Hertha erstmals seinen Wert unter Beweis gestellt. „Es war ein ganz wichtiges Tor für ihn und für uns“, wusste auch Terzic. „Er arbeitet weiterhin hart, will viele Tore für den BVB schießen."

Trotz möglicher Ausfälle zeigte sich Terzic recht entspannt. „Für Donyell Malen wird es wahrscheinlich nicht reichen. Bei Mahmoud Dahoud und Karim Adeyemi gibt es noch kleinere Fragezeichen. Giovanni Reyna hat in den letzten Tagen einen guten Eindruck hinterlassen“, beschrieb er die Lage der zuletzt angeschlagenen Akteure. Doch der große Kader der Borussia lässt dem Cheftrainer keinen Grund zur Sorge, wie er selbst bemerkte: „Es wird immer wieder Ausfallzeiten geben. Von daher sind wir froh, dass wir viele Optionen haben. Wir machen physisch einen sehr guten Eindruck.“