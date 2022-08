Großer Wunsch: Nassim Boujellab will zurück zu Schalke

In Helsinki träumt Boujellab von einer Rückkehr nach Schalke: Der verliehene 23-Jährige würde gerne sein "restliches Leben" dort verbringen.

Nassim Boujellab, der noch beim FC Schalke 04 unter Vertrag stehende 23-Jährige, hofft eine Rückkehr zum Revierklub. „Seit meinem Abschied vor einem Jahr ist es mein größtes Ziel, zu Schalke zurückzukehren. Ich liebe den Verein und würde am liebsten mein restliches Leben bei Schalke verbringen“, sagte der Mittelfeldspieler den Internetportalen „Spox“ und „Goal“. Der in Hagen geborene ehemalige marokkanische Nationalspieler steht beim Fußball-Bundesligisten bis 2023 unter Vertrag und ist nach seiner Suspendierung als Leihspieler des FC Ingolstadt derzeit an den finnischen Klub HJK Helsinki verliehen.

Bei aller Wertschätzung für den FC Schalke 04 denkt Boujellab jedoch ungern an den April 2021 zurück, als Spieler und Angestellte nach dem besiegelten Bundesliga-Abstieg von Fans attackiert worden waren. „Ich bin sehr dankbar, dass ich zu der Zeit verletzt und nicht dabei war. Am nächsten Tag haben wir in der Kabine lange darüber gesprochen. Alle hatten unglaublich Angst davor, was noch passieren könnte. Man hat gemerkt, dass diese Erlebnisse nicht spurlos an einem vorbeigehen. Wir hatten jedoch einen sehr guten Psychologen, der uns geholfen hat.“ Überhaupt war die Abstiegssaison eine harte Zeit für ihn und den gesamten Klub. „Wir haben immer Vollgas gegeben, aber wieder und wieder verloren. Jeder wollte helfen, aber nichts hat funktioniert. Es war unbegreiflich.“ Zunehmend entlud sich der Frust im Training. "Unsere Aggressionen mussten irgendwo raus. Deswegen haben wir uns im Training gegenseitig richtig gefetzt. Es war schwierig, mit diesen Emotionen umzugehen“, sagte der Mittelfeldspieler.

Noch bis Ende des Jahres von Schalke verliehen

Zuletzt lief es gut bei Nassim Boujellab und seinem Leih-Klub HJK Helsinki in der Qualifikation für die Europa League. Gegen Silkeborg IF aus Dänemark konnten sich die Finnen im Hinspiel mit 1:0 durchsetzen – Boujellab wurde dabei in der 2. Halbzeit eingewechselt. Pünktlich zum Endspurt der finnischen Meisterschaft, die schon im Frühling beginnt und im Herbst endet, ist der gebürtige Hagener nun wieder fit. Drei Spieltage vor Schluss ist Helsinki als Tabellendritter punktgleich mit Spitzenreiter FC Honka. Wirklich wichtig ist der Schalker für HJK allerdings noch nicht. In 19 Einsätzen gelang ihm bislang ein Treffer.

Der Mittelfeldspieler war noch in der vergangenen Hinrunde von den Gelsenkirchenern an den FC Ingolstadt ausgeliehen. Nach acht Einsätzen in der 2. Bundesliga haben die Ingolstädter den Vertrag mit Boujellab allerdings aus disziplinarischen Gründen im Januar gekündigt – und hielt sich dann bis zu seinem Wechsel nach Finnland individuell fit. Die Leihe läuft noch bis Ende 2022, auf Schalke steht Boujellab noch bis 30. Juni 2023 unter Vertrag.