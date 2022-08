VfL-Kapitän: "Anders können wir in dieser Liga nicht überleben"

Der VfL Bochum reist nach der 0:7-Klatsche gegen den FC Bayern München am Freitag zum SC Freiburg. Der Kapitän verspricht Besserung.

Das 0:7 gegen die Bayern hat dem VfL Bochum richtig zugesetzt. Drei Spiele, drei Niederlagen, inklusive dieser Bayern-Klatsche: ein Saisonstart zum Vergessen. Am Freitagabend in Freiburg will der VfL die ersten Bundesliga-Punkte dieser Saison einfahren.

RevierSport hat vor dem Auftritt im Breisgau mit Anthony Losilla (36) gesprochen. Der Kapitän findet deutliche Worte.

Anthony Losilla über...

... die Niederlage gegen Bayern: "Ich versuche einfach nicht mehr daran zu denken. Ich habe zwei Tage darüber nachgedacht, aber das reicht jetzt einfach. Natürlich müssen wir daraus lernen. Da sind Dinge passiert, die nie passieren dürfen. Das tut weh. Aber wie gesagt: Wir müssen auf diese Niederlage reagieren und nach vorne schauen."

... die eklatanten Fehler: "Ja, das haben wir auch gegen Mainz und Hoffenheim gesehen. Wir haben diese Spiele nur aufgrund unserer eigenen Fehler verloren. Gegen Bayern wurden wir dann doppelt bestraft. Wir müssen einfach wieder unsere Qualität und Stabilität auf den Platz bringen. Denn anders können wir in dieser Liga nicht überleben."

Wir sind von der ersten Sekunde an gefordert und wollen unser wahres Gesicht zeigen. Wenn wir so wie gegen die Bayern agieren, dann werden wir wieder die Hütte voll kriegen. Aber das wird nicht passieren! Anthony Losilla über das Freiburg-Spiel

... Simon Zollers Worte, der einen Teil der Mannschaft kritisierte: "Ich sehe keine Spaltung im Kader. Es gab bei einigen Spielern viel Frust nach dem Bayern-Spiel. Manchmal sagt man dann auch Sachen, die vielleicht nicht so ganz stimmen. Wir haben viele Veränderungen im Kader vor der Saison vorgenommen. Das braucht alles ein bisschen Zeit. Wir müssen wieder dahin kommen, was uns letzte Saison stark gemacht hat. Das müssen auch die neuen Spieler schnell verinnerlichen."

... Auswärtsspiel am Freitagabend: "In Freiburg kommt eine schwere Aufgabe auf uns zu. Aber das ist auch gut. Wir sind von der ersten Sekunde an gefordert und wollen unser wahres Gesicht zeigen. Wenn wir so wie gegen die Bayern agieren, dann werden wir wieder die Hütte voll kriegen. Aber das wird nicht passieren!" wozi mit gp