Schalke: Zwei Ausfälle, was Kramer aus dem Gladbach-Spiel mitnimmt

Der FC Schalke 04 gastiert am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. Im Vorfeld blickt S04-Trainer Frank Kramer auf den Personalstand.

Einen Punkt hat der FC Schalke 04 nach den ersten beiden Saisonspielen auf dem Konto. Im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) wollen die Königsblauen weitere Zähler sammeln.

In personeller Hinsicht sieht es vor dem Duell gut aus bei S04. Trainer Frank Kramer kann nahezu auf alle Profis zählen. Nur auf Dominick Drexler und Sidi Sané muss Schalke verzichten. Während Offensivmann Drexler das letzte Spiel seiner Rotsperre absitzt, ist Youngster Sané noch nicht wieder fit. Er fehlte in den vergangenen Tagen verletzt, trainierte zuletzt aber wieder individuell. "Er wird noch eine Weile brauchen", sagte Kramer über den 19-Jährigen, der sich im Laufe der Vorbereitung in den Kreis der Profis gespielt hatte.

Heißt auch: Die Aufstiegshelden Thomas Ouwejan und Simon Terodde sind offenbar bereit für das Wolfsburg-Spiel. Unter der Woche fehlten sie zeitweise im Mannschaftstraining. Einen ernstere Ursache steckte nicht dahinter. Kramer: "Wir müssen sie immer wieder ein bisschen steuern. Sukzessive werden sie so stabil sein, dass sie wieder alles mitgehen können."

Und auch Kapitän Danny Latza befindet sich im Aufwind. Zuletzt wurde der gebürtige Gelsenkirchener zweimal eingewechselt. Eine Verletzung hatte ihn ihm Laufe der Vorbereitung ausgebremst. Alex Kral und Tom Krauß erhielten den Vorzug in der Mittelfeldzentrale. "Er ist jetzt wieder am kommen", sagte Kramer über Latza und bezeichnete ihn als "wichtigen Faktor" für die Mannschaft. Er lobte: "Es ist top, wenn wir ihn bringen können und er die Mannschaft pusht."

Nach dem für Schalke ärgerlichen Auftakt gegen den 1. FC Köln ist die Stimmung auf Schalke nach dem zweiten Spieltag gut. Beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach überzeugten die Knappen über weite Strecken. Was Kramer aus der Partie mit dem fesselnden Finish mitnehmen konnte? "Wir müssen eine Menge Kraft und Energie reinfeuern. Dann sind wir bundesligatauglich. Mit der Unterstützung der Fans können wir gegenhalten und Wucht ausüben."

Kramer weiter: "Wir müssen in allen Phasen sehr präzise sein, da müssen wir uns noch weiterentwickeln. Wir waren zuletzt mit sechs Neuen unterwegs, die Abläufe müssen noch verfeinert werden. Daran arbeiten wir jeden Tag sehr hart."