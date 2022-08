Watzke: „In näherer Zukunft“ keine Modusänderung in der Bundesliga

Der Modus der Fußball-Bundesliga wird sich laut DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke „in näherer Zukunft“ nicht ändern.

„Ich halte nichts davon, das übers Knie zu brechen“, sagte Watzke am Mittwoch im Anschluss an die DFL-Generalversammlung in Dortmund. „Es spricht schon relativ viel dafür, dass derjenige, der nach 34 Spieltagen Meister wird, das auch verdient hat.“ Zuletzt war - auch angesichts der zehn Titel des FC Bayern in Serie - über die Einführung beispielsweise von Playoffs diskutiert worden.

Gänzlich ausschließen wollte Watzke Modusänderungen nicht. Möglicherweise werde „irgendwann“ gesehen, dass es einer „Ultima Ratio“ bedürfe. Er glaube aber, „dass wir die nächsten Jahre keine Modusänderungen erwarten können. In der näheren Zukunft sehe ich das nicht.“