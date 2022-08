Früherer Schalke-Torwart Wellenreuther wechselt erneut in die Niederlande

Timon Wellenreuther wechselt aus Belgien in die Niederlande. Der frühere Schalke-Torhüter wird für ein Jahr an einen Topklub verliehen.

Nach dem Ende der letzten Saison war Timon Wellenreuther nach einer Leihe zu Willem II zum RSC Anderlecht zurückgekehrt. Jetzt hat ihn sein Stammklub aus Belgien erneut in die Niederlande verliehen. Der 26 Jahre alte Torhüter verbringt die laufende Spielzeit bei Feyenoord Rotterdam, das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Er fühle sich gut und sei stolz, künftig das rot-weiße Trikot zu tragen, sagte Wellenreuther in einer Klubmitteilung. „Dass Feyenoord Interesse gezeigt hat, macht mich stolz. Ich habe vor ein paar Jahren mit dem Trainer gesprochen. Ich freue mich darauf, unter ihm zu spielen.“ Arne Slot steht als Chefcoach beim Klub aus der Hafenstadt an der Seitenlinie. Wellenreuther ist offenbar als Nummer zwei hinter Stammkeeper Justin Bijlow eingeplant.





Wellenreuther stammt aus dem Nachwuchs von Schalke 04. 2015 kam er aufgrund von Verletzungen unverhofft zu seinem Profidebüt — ein 1:1 gegen den FC Bayern. Wellenreuther stand sieben weitere Male in der Bundesliga im Tor, war außerdem im Achtelfinale der Champions League gegen Real Madrid mit dabei, als Schalke im März 2015 knapp an einer Sensation vorbeischrammte (0:2, 4:3).

Später wurde er an RCD Mallorca verliehen, nach seiner Rückkehr fest von Willem II verpflichtet. Für die Tilburger sammelte er 100 Spiele in der Eredivisie. Nach drei Jahren zog Wellenreuther 2020 weiter nach Anderlecht. Nach einer Saison und 23 Einsätzen kehrte Wellenreuther per Leihe zu Willem II zurück. Den Abstieg des Klubs konnte er aber nicht verhindern. Jetzt steht er vor seinem dritten Engagement im Nachbarland.