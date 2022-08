DAZN: Abonnenten ärgern sich über Probleme bei Bayern-Spiel

Sportsender DAZN hat am Sonntagnachmittag technische Probleme. Viele Zuschauer werden während des Bayern-Spiels gegen Wolfsburg ausgeloggt.

Die Verärgerung bei vielen Zuschauern, die das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg live bei DAZN sehen wollten, war groß. Wenige Minuten nach Spielbeginn traten technische Probleme beim Streamingdienst auf, von denen zahlreiche Nutzer betroffen waren. Das Portal "allestörungen.de" registrierte im Laufe der ersten Halbzeit knapp 7000 Fehlermeldungen.

Abonnenten wurden rund 15 Minuten nach Spielbeginn bei DAZN ausgeloggt und konnten sich in der Folge nicht mehr anmelden. Ein "unerwartetes Problem" sei aufgetreten, man arbeite an einer Lösung, hieß es in der Fehlermeldung des Anbieters. Eine offizielle Stellungnahme des Streaminganbieters gibt es bisher noch nicht.

Viele Nutzer reagierten mit großer Verärgerung auf die technischen Probleme. Hauptkritikpunkt ist die enorme Preiserhöhung für DAZN-Kunden, die seit der neuen Bundesliga-Saison greift. DAZN hatte schon zu Jahresbeginn mitgeteilt, dass die Preise auch für Bestandskunden deutlich erhöht werden. Seit Saisonbeginn gilt auch für Abonnenten: Die Kosten für ein Monatsabonnement verdoppeln sich praktisch, steigen von 14,99 auf 29,99 Euro. Damit kostet auch der günstigste Vertrag für ein Jahr statt 149,99 Euro jetzt 274,99 Euro. Ein besonderes Ärgernis ist das auch für Bundesliga-Fans. Wer alle Spiele seines Klubs sehen möchte, braucht nämlich zusätzlich noch ein Sky-Abo, das derzeit bei einem Jahresabschluss im Monat 20,75 Euro kostet. Wer Monat für Monat bucht, zahlt sogar 32 Euro.

Mindestens 50 Euro müssen Fans von Schalke, dem BVB oder dem VfL Bochum also im Monat berappen, um Bundesliga-Spiele bei Sky und DAZN zu sehen. Viel Geduld bei technischen Problemen wie an diesem Sonntag ist angesichts dieser Preise nicht zu erwarten.