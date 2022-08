Bundesliga: Heintz! So spielt der VfL Bochum gegen Hoffenheim

Neuzugang als Soforthilfe - Trainer Thomas Reis überrascht in der Startaufstellung vor der Partie des VfL Bochum gegen die TSG Hoffenheim mit Dominique Heintz.

Am Samstag, Anpfiff 15:30 Uhr, tritt der VfL Bochum zu seiner ersten Auswärtspartie bei der TSG Hoffenheim an. Nach der Auftaktniederlage gegen den FSV Mainz gilt es am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga, einen punktlosen Fehlstart zu vermeiden. Dabei soll direkt ein Neuzugang helfen.

Dominique Heintz steht nach gerade einmal zwei absolvierten Trainingseinheiten direkt in der Startaufstellung von Trainer Thomas Reis und bildet mit Ivan Ordets das Innenverteidiger-Duo. Gemeinsam sollen sie Fehler, wie es sie gegen Mainz in den entscheidenden Situationen gab, vermeiden.

Doch auch nach vorne darf es etwas zielstrebiger sein, was aus Sicht von Kapitän Anthony Losilla auch besser klappen sollte: "Wir haben genug Selbstvertrauen, da sollten wir uns nicht zu viele Gedanken machen. Ich vertraue unserer Mannschaft." Im Vergleich zum 1. Spieltag nahm Reis noch zwei weitere Veränderungen vor - beide verletzungsbedingt.

Das sind die Aufstellungen: Bochum: Riemann - Gamboa, Heintz, Ordets, Janko - Losilla, Stöger - Zoller, Asano, Osei-Tutu - Hofmann Bank: Esser, Masovic, Förster, Oermann, Lampropoulos, Tolba, Ganvoula Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Nsoki - Angelino, Geiger, Prömel, Skov - Baumgartner, Kramaric, Bruun Larsen Bank: Philipp, Kaderabek, Akpoguma, Georginio, Damar, Bischof, Rudy, Dabbur, Samassekou

Zum einen startet wie zu erwarten Saidy Janko auf der Linksverteidigerposition für den angeschlagenen Kontantinos Stafylidis. Außerdem ersetzt Jordi Osei-Tutu den kurzfristig ausgefallenen Gerrit Holtmann, der am Vortag nach Bild-Angaben über Probleme am linken Knie geklagt habe. Die Bank ist dementsprechend dünn besetzt.