Schalke: Aufstiegsdoku erscheint bald - S04 lädt zum Kinoabend in der Arena

Im Aufstiegsjahr wurde über den FC Schalke 04 eine Serie gedreht. Jetzt ist klar, wann die Doku "Schalke 04 – Zurück zum Wir" ausgestrahlt wird.

Im Aufstiegsjahr wurde der FC Schalke 04 von Kameras begleitet. Viele Fans warten bereits sehnsüchtig auf die Veröffentlichung der Langzeitdokumentation. Jetzt ist klar, wann das Format mit dem Namen "Schalke 04 - Zurück zum Wir" erscheinen wird: Ab dem 15. September läuft die Doku beim Streamingdienst RTL+. Das gab der Revierklub am Donnerstag bekannt.

Wer nicht bis dahin warten möchte, der hat schon eine knappe Woche zuvor die Chance auf einen Vorgeschmack. Am 9. September veranstalten die Königsblauen einen Kinoabend in der Arena und zeigen die ersten beiden Episoden auf dem Videowürfel. Die Veranstaltung beginnt ab 18.30 Uhr, Tickets können beim Verein für zehn Euro erworben werden.

Klar ist: Es wird eine mit emotionalen Szenen gespickte Serie. Schließlich wurden die Schalker zwischen Abstieg, Neuanfang in der 2. Bundesliga und dem umjubelten Wiederaufstieg begleitet. Unter anderem mit einem auf Twitter veröffentlichten Videoschnipsel, der die Spieler nach dem Aufstieg beim Feiern in der Kabine zeigt, hatten die Knappen auf die Doku eingeheizt.





Das Format "fängt das einzigartige Comeback des Vereins in all seinen Facetten ein und geht dabei weit über den Fußballalltag hinaus. Neben großen Fan-Momenten blickt das authentische Porträt auch auf den beispiellosen Umbruch, den die Knappen auf allen Ebenen hinter sich haben", schrieb der Verein in einer Mitteilung. "Der Club lässt im Moment einer existenziellen Krise tiefe Einblicke in die königsblaue Seele zu."

Schalke ist bei weitem nicht der erste Verein, der seinen Fans Einblick hinter die Kulissen gewährt. Mitaufsteiger Werder Bremen wurde ebenfalls von Kameras begleitet, bereits seit längerem gibt es Dokus über Borussia Dortmund, den FC Bayern oder sogar den MSV Duisburg.