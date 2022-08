BVB: Modeste-Einsatz schon am Freitag? Das sagt Trainer Edin Terzic

Borussia Dortmund empfängt am Freitagabend (20.30 Uhr) den SC Freiburg. Das sagt BVB-Trainer Edin Terzic im Vorfeld.

Am Montag gab Borussia Dortmund die Verpflichtung von Anthony Modeste bekannt. Am Dienstag trainierte der vom 1. FC Köln gekommene Stürmer erstmals mit der Mannschaft. Und am Freitagabend, wenn der BVB den SC Freiburg empfängt, könnte Modeste bereits auf dem Rasen stehen.

"Tony macht einen hungrigen Eindruck, er ist vielleicht so fit wie noch nie und eine gute Option für Freitag", sagte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Mittwochmittag. Zuletzt begann Youngster Youssoufa Moukoko in der Sturmspitze. Vergangene Saison traf Modeste 20 Mal für Köln. "Wir erhoffen uns, dass er die Dinge, die er die letzten Jahre in der Liga gezeigt hat, bei uns fortführt."

Außerdem könnten die Neuzugänge Karim Adeyemi und Salih Özcan am Freitag wieder zur Verfügung stehen. Adeyemi musste beim Auftaktsieg gegen Bayer Leverkusen (1:0) früh ausgewechselt werden, Özcan fehlte aufgrund einer Oberschenkelverletzung. "Salih Özcan bewegt sich gut, genauso wie Karim Adeyemi", sagte Terzic. Die Hoffnung, das Duo für Freitag berücksichtigen zu können, sei da. Definitiv ausfallen werden Sebastien Haller (Hodenkrebs) und Niklas Süle (Muskelverletzung).

Gegner Freiburg feierte genau wie die Borussia einen gelungenen Start, besiegte den FC Augsburg deutlich mit 4:0. Der BVB schlug Leverkusen dank eines frühen Treffers von Kapitän Marco Reus. Wo Coach Terzic Steigerungspotenzial sieht? "Gegen Leverkusen sind wir in der zweiten Halbzeit viel hinterhergelaufen, die Bälle waren schnell weg. Irgendwann kostet das Kraft, deswegen müssen wir uns da etwas besser beschützen und besser am Ball bleiben." (ea)