BVB: Modeste trainiert erstmals mit, Schulz fehlt nach Gewalt-Vorwürfen

Der Profi von Borussia Dortmund fehlt am Dienstag beim öffentlichen Training. Neuzugang Anthony Modeste ist hingegen schon mit dabei.

Es sind schwere Anschuldigungen gegen Nico Schulz, die am Sonntag bekannt wurden. Eine ehemalige Partnerin hatte den BVB-Profi wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Am Dienstag fehlt der 29-Jährige beim öffentlichen Training von Borussia Dortmund.

"Ich habe in den letzten Tagen täglich mit Nico telefoniert. Wir haben beide besprochen, dass er heute erst nochmal ein paar Themen privater Natur in Berlin klärt. Aber es gibt ansonsten keinen neuen Sachstand und von daher wird sich Nico in den nächsten Tagen wieder zur Mannschaft begeben", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

BVB-Zugang Modeste wird von Fans gefeiert

Nico Schulz, der seit 2019 bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht, hatte bereits kurz nach bekanntwerden der Vorwürfe sein Instagram-Profil gelöscht. Die Dortmunder Staatsanwaltschaft hatte bestätigte, dass es nach der Anzeige seiner damaligen Partnerin eine Hausdurchsuchung bei Schulz gegeben habe und Speichermedien sichergestellt worden seien.

Während Nico Schulz also nicht zum öffentlichen Training erschien, zu dem an diesem Dienstag rund 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen, war ein anderer Akteur schon voll mit dabei: Anthony Modeste. Der Neuzugang aus Köln wurde von den Dortmunder Fans euphorisch begrüßt und gefeiert.

Der 34 Jahre alte Fußballprofi hatte beim BVB am Montag einen Einjahresvertrag unterschrieben. Er soll Neuzugang Sébastien Haller ersetzen, der wegen eines Hodentumors lange ausfallen wird.