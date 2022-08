Hertha-Pleite im Berlin-Derby: Spieler "sauer, traurig und enttäuscht"

Das hatten sich Sandro Schwarz und seine Spieler ganz anders vorgestellt: Nach dem DFB-Pokal-Aus bei Eintracht Braunschweig - im Elfmeterschießen - wollte die Hertha ihre Fans besänftigen und unbedingt das Hauptstadt-Derby beim 1. FC Union Berlin gewinnen. Denkste!

Es folgte die nächste Enttäuschung. Der selbsternannte "Big City Club" unterlag in Köpenick mit 1:3. Die Spieler fanden nach der Pleite deutliche Worte gegenüber den eigenen Vereinsmedien.

"Wir benötigen noch ein wenig Zeit, haben einige neue Spieler und es wird nicht alles direkt gut klappen. Das vergangene Jahr war schwierig, die Mannschaft ist aber mental stark und es war unser erstes Saisonspiel, auch wenn eine Niederlage im Derby natürlich wehtut. Wir müssen jetzt aber positiv bleiben und im nächsten Spiel versuchen, uns mehr gefährliche Situationen zu erspielen und auch defensiv als Team noch besser werden. Ich habe große Hoffnung, dass uns das Schritt für Schritt gelingen wird", meinte Offensivmann Dodi Lukebakio, der mit dem 1:3-Treffer noch für Ergebniskosmetik sorgte.

"Für mich war die Reaktion fast wichtiger als der Sieg. Die haben wir von uns selbst gefordert und nach dem Pokal auch erwartet. Die Mannschaft hat gezeigt, zu was sie fähig ist, wenn sie für die Aufgabe bereit ist. Wir waren sehr kompakt, die Ketten haben gut verschoben und harmoniert, und wir waren auf dem Weg zum Tor sehr zielstrebig."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Es war definitiv ein verdienter Sieg für Union. Sie waren in vielen Bereichen besser, griffiger und galliger. Dementsprechend haben sie schon zur Halbzeit verdient geführt. Wir hatten nur in einer kurzen Phase in der ersten Halbzeit eine gute Kontrolle. Trotz des Treffers war das im Großen und Ganzen kein guter Auftritt. Wir haben es in den Zweikämpfen an Kompromisslosigkeit vermissen lassen."