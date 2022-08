VfL Bochum: Fans tauchen Castroper Straße wieder in Blau-Weiß

Vor dem Bundesliga-Start haben die Fans des VfL Bochum die Castroper Straße erneut mit blau-weißen Farben geschmückt, um ihre Mannschaft zu unterstützen.

Am Samstag (6. August) beginnt für den VfL Bochum das zweite Jahr in Folge in der Fußball-Bundesliga. Zuhause gegen den 1. FSV Mainz 05 soll direkt am 1. Spieltag der Grundstein für das viel zitierte "Wunder" Klassenerhalt gelegt werden. Dabei setzt Trainer Thomas Reis auch auf die Unterstützung der VfL-Fans.

Die Heimstärke der Bochumer sei schon in der vergangenen Saison ein entscheidender Faktor gewesen. "Wir haben ein tolles Publikum, einen Hexenkessel und ich hoffe, dass wir so am Samstag den einen oder anderen Punkt holen können", so Reis im Vorfeld der Partie. Um dem Saisonstart einen würdigen Rahmen zu geben, haben die Bochum-Fans die Castroper Straße erneut in Blau-Weiß geschmückt.

Das hatte schon in der vorherigen Spielzeit dabei geholfen, ein erfolgreiches erstes Heimspiel zu bestreiten. Damals hieß der Gegner ebenfalls Mainz 05. Zu der Initiative "Die Castroper Straße ist unser Zuhause!" hatte "Gemeinsam VfL" als unabhängiges Bündnis von Bochum-Fans aufgerufen. Die Partie wurde mit 2:0 gewonnen.

Um ein ähnliches Ergebnis zu erzielen, haben sich die Fans am Samstag unter dem Motto "Raus auf die Casse!" schon ab 11 Uhr am Kuhhirten in Bochum getroffen, um sich auf die kommende Saison einzustimmen und gemeinsam zum Ruhrstadion zu laufen. Der Weg dorthin war von blau-weißen Wimpeln gesäumt. Dort angekommen wollen die Anhänger ihre Mannschaft dabei unterstützen, "Gras zu fressen", wie Reis es von seinen Spielern gefordert hat.