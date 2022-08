VfL Bochum: Linksverteidiger vor Rückkehr gegen Mainz 05

Hoffnung auf Besserung beim VfL Bochum: Während Neuzugang Jannes Horn nach der Verletzung aus dem Pokalspiel ausfällt, kehrt ein anderer Verteidiger zurück.

Neuzugang Jannes Horn wird dem VfL Bochum zum Saisonstart nicht zur Verfügung stehen. Der 25-jährige Linksverteidiger, der erst vor einer Woche vom 1. FC Köln an die Castroper Straße wechselte, erlitt während des Pokalspiels bei Viktoria Berlin (3:0) einen Muskelfaserriss und wird dem Klub damit vermutlich zwei bis drei Wochen fehlen. Trainer Thomas Reis hatte bei der WAZ bereits von einer „strukturellen, muskulären“ Verletzung im Oberschenkel gesprochen.

Horn hatte gegen die Viktoria bereits nach 25 Minuten vom Feld gehen müssen und wurde aufgrund der Personalproblematik auf der linken Seite in der Kette vom gelernten Rechtsverteidiger Saidy Janko ersetzt. Glück im Unglück für den VfL: Konstantinos Stafylidis steigt am Mittwoch wieder ins Training ein. Der Grieche könnte auch am Samstag zum Bundesliga-Start wieder eine Option sein. Vor dem Spiel gegen Mainz am Samstag (6. August, 15.30 Uhr) wäre ein gesunder Stafylidis enorm wichtig.

Denn beim dritten Linksverteidiger Danilo Soares wird die Rückkehr in die Mannschaft auf sich warten lassen. Am Dienstag klagte der 30-jährige Brasilianer erneut über leichte Beschwerden und steht weiter nicht zu Verfügung. Neuzugang Jacek Goralski, der im defensiven Mittelfeld beheimatet ist, kommt indes nach einer Augen-OP besser in Form, wird allerdings weitere Anpassungszeit benötigen.