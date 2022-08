Schalke: Boujellab ist im Titelrennen, Wouters verletzt

Schalke-Leihspieler: Während Nassim Boujellab in Finnland vom Titel träumen darf, warten Reinhold Ranftl und Dries Wouters auf erste Saisonsiege.

Nassim Boujellab, den der FC Schalke 04 bis zum Jahresende an den finnischen Meister HJK Helsinki ausgeliehen hat und der bei den Königsblauen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 besitzt, ist mit seinem Team in der Veikkausliiga wieder voll im Titelrennen. Beim 1:0-Sieg gegen IFK Mariehamn, dem dritten Erfolg in Serie, stand der 23-jährige Nassim Boujellab in der Startelf und wurde in der 61. Minute für Aaro Toivonen ausgewechselt. Dank dieses 1:0 im 16. Saisonspiel hat der Hauptstadt-Klub nun wie Spitzenreiter Kuopion PS 36 Punkte auf seinem Konto, allerdings eine Partie mehr absolviert.

Reinhold Ranftl, der bis zum 30. Juni 2024 an den FC Schalke 04 gebunden ist, wartet indes noch auf seinen ersten Liga-Erfolg in der neuen Saison. Im Heimspiel gegen den Linzer ASK musste sich Austria Wien mit einem 1:1 begnügen. Der 30-jährige Schalker spielte wie schon zum Saisonstart der Bundesliga in Österreich – 0:3 bei RB Salzburg – 90 Minuten durch.

Erste Einsatzminuten für Schalkes Can Bozdoğan beim FC Utrecht

Zu seinen ersten Minuten für den FC Utrecht ist Can Bozdoğan gekommen, dessen Vertrag auf Schalke ebenfalls eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2024 hat. Der 21-jährige Mittelfeld-Mann ist beim 2:2 im Testspiel gegen Schachtar Donezk in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

Dries Wouters musste am zweiten Spieltag der Jupiler Pro League in Belgien passen. Der 25-Jährige – auch er ist bis zum 30. Juni 2024 an die Königsblauen gebunden – stand dem KV Mechelen wegen einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung.

Wie schon zum Saisonstart – beim 0:2 zu Hause gegen Royal Antwerpen hatte Dries Wouters durchgespielt – setzte es eine Niederlage. Nach dem 1:2 beim KV Oostende rangiert der KV Mechelen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit 1:4 Treffern liegt er nur wegen des besseren Torverhältnisses vor Schlusslicht RFC Seraing (0:3).