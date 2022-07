VfL Bochum: Neuer Stürmer soll vor der Unterschrift stehen

Der VfL Bochum scheint auf der Suche nach einem neuen Stürmer einen Favoriten auserkoren zu haben.

14 Abgänge hat der VfL Bochum bisher zu verzeichnen. Der Umbruch nach dem Klassenerhalt ist groß. Zwei Stellen sind vermutlich immer noch zu besetzen beim VfL. Ein Stürmer soll kommen, eventuell noch ein weiterer Innenverteidiger.

Zugänge:Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Kevin Stöger (FSV Mainz), Tim Oermann (eigene U19), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal U23), Philipp Förster (VfB Stuttgart), Saidy Janko (Real Valladolid), Konstantinos Stafylidis (nach Leihe fest aus Hoffenheim verpflichtet), Ivan Ordets (Dinamo Moskau / Leihe), Jannes Horn (1. FC Köln) Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Kevin Stöger (FSV Mainz), Tim Oermann (eigene U19), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal U23), Philipp Förster (VfB Stuttgart), Saidy Janko (Real Valladolid), Konstantinos Stafylidis (nach Leihe fest aus Hoffenheim verpflichtet), Ivan Ordets (Dinamo Moskau / Leihe), Jannes Horn (1. FC Köln) Abgänge: Elvis Rexhbecaj (nach Leihe zurück zum VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (nach Leihe zurück zur Hertha BSC), Robert Tesche (VfL Osnabrück), Milos Pantovic (Union Berlin), Herbert Bockhorn, Jürgen Locadia (beide unbekannt), Maxim Leitsch (FSV Mainz 05), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig), Sebastian Polter (Schalke 04), Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Luis Hartwig (SKN St. Pölten / Leihe), Moritz Römling (RWE / Leihe), Danny Blum (APOEL Nikosia), Tom Weilandt (Greifswalder FC)

Für den Angriff gab es die Überlegung, den bereits in der Rückserie verpflichteten Jürgen Locadia weiter zu beschäftigen. Doch mittlerweile scheint ein anderer Angreifer Favorit bei den Bochumern zu sein.

Es geht dabei um Lys Mousset - der zuletzt vom englischen Zweitligisten Sheffield United an US Salernitana ausgeliehen war - und der seit dem 1. Juli ohne Verein ist. Transferexperte Gianluca Di Marzio sieht den Transfer bereits in der Endphase.

Mousset, der auf 99 Einsätze in der Premier League (neun Tore) kommt, konnte zuletzt wenig Spielpraxis sammeln, da er mit Verletzungen zu kämpfen hatte. In der letzten Spielzeit kam er so nur auf 13 Ligaeinsätze.