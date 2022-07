VfL Bochum - Stöger vor Pokalduell: "Je weiter du kommst, desto geiler ist es"

Der VfL Bochum und Kevin Stöger stehen vor dem ersten Pflichtspiel. So blickt der Neuzugang auf das DFB-Pokalduell mit Viktoria Berlin.

Gut fünf Wochen haben die Profis des VfL Bochum in der Vorbereitung geschwitzt, nun steigt die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel. Am Samstag (13 Uhr) ist der VfL in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin zu Gast. "Die Vorbereitung war sehr hart. Aber die Saison wird lang und intensiv, da werden wir davon profitieren", sagt Neuzugang Kevin Stöger. "Jetzt ist es schön, dass der normale Spielbetrieb startet und sich die Abläufe wieder normalisieren."

Das Pokalduell ist für ihn zugleich der Startschuss in seine zweite Amtszeit in Bochum, der Kreativspieler stand bereits zwischen 2016 und 2018 an der Castroper Straße unter Vertrag. Stöger kam von Mainz 05, bekam dort zuletzt wenig Spielzeit. Das soll sich beim VfL wieder ändern, einen Startplatz im Mittelfeld dürfte der 28-Jährige so gut wie sicher haben.

In den Testspielen machte Stöger einen frischen Eindruck, er selbst zieht ein positives Fazit nach einer Vorbereitung, die teils holprig lief. Verletzungssorgen und Spieler, die zu verschiedenen Zeitpunkten ins Training eingestiegen sind, sorgten für erschwerte Bedingungen. "Wir haben das gut gemeistert, auch wenn die ersten Testspiele nicht ganz nach unserer Vorstellung liefen. Aber inzwischen sind wir auf einem sehr guten Level und alle topfit", sagt der Österreicher.

Zumal die Generalprobe mit dem 6:2 gegen Antalyaspor geglückt ist. "Mit dem Sieg haben wir einen positiven Abschluss geschafft, das bleibt in unseren Köpfen", erklärt Stöger. "Jetzt freuen wir uns auf den Start, wollen natürlich eine Runde weiterkommen."

Zunächst gelte der Fokus allein dem Spiel beim Viertligisten aus der Hauptstadt. Stöger erläutert den Plan: "Es geht darum, 90 Minuten konzentriert zu bleiben. Wir werden den Gegner sicherlich nicht unterschätzen. Wir wollen keine individuellen Fehler machen, wie es in der Vorbereitung öfter der Fall war, und müssen uns Chancen herausspielen und nutzen."





In der letzten Saison sorgten die Bochumer im Pokal bereits für Furore. Erst nach einem dramatischen Viertelfinale gegen den SC Freiburg (1:2 n. V.) war Schluss. Am Samstag soll der Grundstein für ein ähnlich erfolgreiches Abschneiden gelegt werden. "Je weiter du im Pokal kommst, desto geiler ist es", sagt Stöger.

Der Mittelfeldmann muss es wissen, schließlich schnupperte er bereits Final-Atmosphäre. Als Youngster gehörte er in der Saison 2012/13 zum Kader des VfB Stuttgart, der bis ins Endspiel marschierte. Stöger kam zwar nur in der zweiten Runde zum Einsatz und verfolgte auch die 2:3-Pleite gegen den FC Bayern nur als Zuschauer. "Das war mein bisheriges Pokal-Highlight und wird immer in meiner Erinnerung bleiben", schwärmt der Bochumer noch neun Jahre später. gp / ea