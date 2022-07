VfL Bochum: Generalprobe geglückt, jetzt sind die Spieler "heiß" auf den Auftakt

Der VfL Bochum hat seine Generalprobe gegen Antalyaspor mit 6:2 gewonnen. Das sagen die Spieler nach dem Torfestival.

Der VfL Bochum besiegte zwei Tage nach der deutlichen Niederlage gegen Athletic Bilbao (1:4) den türkischen Erstligisten Antalyaspor souverän mit 6:2 (2:1). Dabei drehte die Mannschaft von Trainer Thomas Reis einen 0:1-Rückstand.

Es war die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt in einer Woche, dann muss der VfL im DFB-Pokal zu Viktoria Berlin (Samstag, 30. Juli, 13 Uhr). Daher sind die Spieler froh, dass sie immer besser in Schwung kommen. VfL-Kapitän Anthony Losilla betonte: "Wir haben ein deutlich besseres Gesicht gezeigt. Gegen Bilbao war nicht alles schlecht, gegen Antalyaspor nicht alles perfekt, aber es war ein Schritt nach vorne. Defensiv wissen wir, dass wir noch mehr Fehler vermeiden müssen. Das gehört dazu, besser wir machen die Fehler jetzt als in der Bundesliga."

Oder im Pokal, wo die Bochumer die nächste Runde erreichen wollen und den Startschuss gar nicht erwarten können, wie Kevin Stöger berichtet: "Wir sind gegen Antalyaspor gut in die Partie gekommen, haben dann etwas den Faden verloren. Nach der Pause haben wir unsere Qualität gezeigt, der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Aber wir bewerten das nicht über, es zählt in einer Woche, da sind wir heiß drauf."





Mit neuem Selbstvertrauen im Gepäck, weil Siege immer helfen, wie auch Gerrit Holtmann weiß: "Wir haben uns in der ersten Halbzeit brutal schwer getan, konnten das Spiel trotzdem drehen. Nachher haben wir dem Gegner nicht mehr die Luft gegeben, für uns war das sehr wichtig." gp / cb