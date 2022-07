Schalke 04: Klarer Sieg im Geheimtest gegen SV Schermbeck

Eine vermeintliche Schalker B-Elf schlägt den Oberligisten SV Schermbeck bei einem Testspiel klar mit 6:0. Marvin Pieringer trifft doppelt.

Nur 16 Stunden nach dem Anstoß in Enschede standen die Bundesliga-Profis des FC Schalke 04 erneut in einem Testspiel auf dem Rasen, das kurzfristig angesetzt worden war. Auf einem Trainingsplatz trafen sie am Samstagmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf den westfälischen Oberligisten SV Schermbeck und setzten sich mit 6:0 (3:0) durch.

Die elf Spieler, die bei der 1:3-Niederlage beim FC Twente am Freitagabend in der Startelf gestanden hatten, gehörte alle nicht zum Schalker Kader. Doch auch die vermeintliche B-Mannschaft war stark genug, um den vier Klassen tiefer spielenden Kontrahenten deutlich zu distanzieren.

FC Schalke 04: Fährmann – Aydin, Cissé (62. Lode), Thiaw (46. Matriciani), Calhanoglu – Flick – Drexler, Lee, Mollet (62. Greiml), Idrizi – Pieringer Fährmann – Aydin, Cissé (62. Lode), Thiaw (46. Matriciani), Calhanoglu – Flick – Drexler, Lee, Mollet (62. Greiml), Idrizi – Pieringer Tore: 1:0 Marvin Pieringer (4.),2:0 Blendi Idrizi (28.), 3:0 Marvin Pieringer (44.), 4:0 Kerim Calhanoglu (52.), 5:0 Dong-gyeong Lee (51.), 6:0 Dominick Drexler (80.).

Nach 18 Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Schermbecker Tor. Einen Eckball von Florent Mollet verwertete Marvin Pieringer per Kopf zum 1:0. Fünf Minuten später hatte dann der SVS sogar eine Chance, und zwar nach einer Ecke, die Malick Thiaw verschuldet hatte. Doch Timur Karagülmez, der einst das Trikot des SC Hassel getragen hat, schoss aus 16 Metern weit über das Tor von Ralf Fährmann.

Zwei Treffer von Pieringer

Wiederum fünf Minuten später hieß es 2:0. Eine Hereingabe von Mehmet Can Aydin vollendete Blendi Idrizi, ehe Florent Mollet und Kerim Calhanoglu gute Chancen zum 3:0 ausließen, als sie an SVS-Keeper Cedric Drobe scheiterten (33., 35.). Das 3:0 fiel aber noch vor der Pause, und zwar in der 44. Minute. Nach Vorarbeit von Dong-gyeong Lee traf Marvin Pieringer zum zweiten Mal in diesem Testspiel.





Nach dem Wechsel gab es eine Veränderung in der Schalker Elf: Malick Thiaw ging auf den Nachbarplatz, um eine kurze Laufeinheit zu absolvieren, und für ihn rückte Henning Matriciani in die Innenverteidigung. Schließlich schraubten Kerim Calhanoglu (52.), Dong-gyeong Lee (51.) und Dominick Drexler (80.) das Ergebnis auf 6:0 hoch.

Einen kleinen Tumult gab es nach etwas mehr als einer Stunde, als Florent Mollet und Schermbecks Said Dahoud heftig aneinandergerieten. Beide Spieler sahen die Gelbe Karte, und Schalkes Trainer Frank Kramer wechselte den Franzosen anschließend sofort aus.