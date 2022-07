Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den Vertrag mit einem Leistungsträger langfristig verlängert.

Gerrit Holtmann gehörte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison beim VfL Bochum zu den absoluten Leistungsträgern. In 29 Partien schoss der pfeilschnelle Außenspieler fünf Tore und bereitete weitere sechs Treffer vor. Diese Leistungen haben natürlich Begehrlichkeiten geweckt. Doch nach RevierSport-Informationen hat Holtmann seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2025 verlängert und wird auch in den kommenden Jahren an der Castroper Straße auflaufen.

Zusammen mit seiner Frau Lisa, die der 27-Jährige im Juni heiratete, weilte Holtmann am Donnerstag auf der Geschäftsstelle, um das Arbeitspapier zu unterzeichnen. Damit ist dem scheidenden Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nach den Vertragsverlängerungen von Stammkeeper Manuel Riemann und Kapitän Anthony Losilla der nächste Coup gelungen. Gerade weil mit Maxim Leitsch, Sebastian Polter, Armel Bella Kotchap und Milos Pantovic vier wichtige Spieler den Verein verlassen haben, sind die Treuebekenntnisse der drei Leistungsträger Holtmann, Riemann und Losilla in diesen Zeiten besonders wichtig.

Tor des Jahres gegen Mainz 05

2020 wechselte Gerrit Holtmann vom FSV Mainz 05 in den Ruhrpott. In seiner ersten Saison stieg der VfL in die Bundesliga auf und im darauffolgenden Jahr gelang der Klassenerhalt – auch dank Holtmann. Mit seinem Tor des Jahres gegen Ex-Klub Mainz und zwei sehenswerten Treffern bei den Sensationssiegen gegen Bayern München (4:2) und bei Borussia Dortmund (4:3) spielte sich der Flügelflitzer in die Herzen der Bochumer Fans.

Am 11. Juni 2022 gab der Linksaußen dann sein Debüt für die Nationalmannschaft der Philippinen und erzielte prompt den Siegtreffer gegen die Mongolei. "Rouven Schröder, der damalige Sportdirektor von Mainz, hatte mir nach seinem Wechsel in einem Telefongespräch mitgeteilt, dass Gerrit Holtmann Bochum richtig verstärken und weiterhelfen könnte", erklärte Radio Bochum-Reporter Günther Pohl gegenüber RevierSport. Er sollte Recht behalten. fn mit gp