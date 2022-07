BVB: Erster Dämpfer gegen den FC Valencia - Zugänge feiern Debüt

Schlotterbeck, Süle und Adeyemi haben am Montag zum ersten Mal in einem BVB-Trikot gespielt. Doch die Dortmunder hatten so ihre Probleme mit Valencia.

Überbewerten sollte man Testspiele nie, gerade in einem anstrengenden Trainingslager, trotzdem erlebte der BVB am Montagabend einen ersten kleinen Dämpfer. Die Dortmunder verloren vor über 5000 Zuschauern 1:3 (0:1) gegen den spanischen Erstligisten FC Valencia.

Das Spiel in Altach, also an dem Ort, an dem nun Miroslav Klose, Weltmeister von 2014, als Trainer arbeitet, war die Gelegenheit, um einige Neuzugänge zum ersten Mal in einem Dortmunder Spiel auf den Rasen zu schicken. Nico Schlotterbeck (Innenverteidigung) und Karim Adeyemi (Rechtsaußen) begannen, Verteidiger Niklas Süle wartete zunächst auf der Bank.

BVB-Kapitän Marco Reus trifft nur die Latte

Dort verfolgte der Nationalspieler eine Partie, die durchaus Tempo entwickelte, vor allem dafür, dass dieses Spiel mitten in der Vorbereitung stattfand. In der 20. Minute etwa wetzte Marco Reus über den halben Platz, spielte auf Raphael Guerreiro, der wieder auf Reus ablegte. Dessen Versuch touchierte die Latte, Thorgan Hazard scheiterte mit seinem Nachschuss, setzte nach, flankte, nun zielte Guerreiro vorbei. Nur drei Minute später verdrehte Youssoufa Moukoko seinen Gegenspieler, doch sein Schuss rauschte rechts daneben.

Dafür nutzte der FC Valencia seine erste große Gelegenheit, der von einem gewissen Gennaro Gattuso, Legende des AC Mailand, trainiert wird. Nach einer Umschaltsituation hatte Goncalo Guedes Glück, dass sein Versuch von Schlotterbeck unhaltbar für Gregor Kobel abgefälscht wurde.

Auffällig in der ersten Halbzeit: Jude Bellingham rammbockte sich selbst in einem Testspiel in jeden Zweikampf; Moukoko präsentierte sich bereits in einer guten Verfassung; Guerreiro verstand es, mit seinen technischen Fähigkeiten zu verzücken. Außerdem: Manuel Akanji und Nico Schulz strich Trainer Edin Terzic aus dem Kader, sie sollen den Klub verlassen.

Jamie Bynoe-Gittens klatscht auf den Rasen, Elfmeter für den BVB

Nach der Halbzeitpause durfte Süle schließlich spielen, Schlotterbeck blieb draußen. Schon in der 51. Minute klatschte der eingewechselte Jamie Bynoe-Gittens auf den Rasen, Elfmeter. Marco Reus verwandelte sicher. 1:1.

Dann aber wieder Valencia, Carlos Soler überrumpelte Hummels, spielte auf Marco André, der keine Probleme hatte, das Tor zu treffen (51.). 2:1. Nächster Aufreger in der 62. Minute: Diesmal dribbelte Guedes in die Mitte und rummste den Ball in den rechten Winkel. 3:1.

BVB spielt am Freitag gegen den FC Villarreal

Kurz danach geriet Hummels, der sich zuletzt ja schon im Dortmunder Training über die Härte echauffiert hatte, mit Marco André aneinander. Überhaupt schenkten sich beide Mannschaften nicht, auch keine weiteren Tore. Das nächste BVB-Spiel findet am Freitag statt, diesmal heißt der Gegner in Altach FC Villarreal.