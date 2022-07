Bitter - Goretzka verpasst erneut Rückkehr in die Heimat

Leon Goretzka fehlt dem FC Bayern München wochenlang aufgrund einer Knieverletzung. Daher wird er nicht im Gastspiel bei seinem Heimatklub VfL Bochum auflaufen können.

Bittere Nachrichten für Leon Goretzka: Bayern Münchens Mittelfeldspieler wird beim Saisonstart der Fußball-Bundesliga nicht dabei sein. Wie sein Verein mitteilte, wurde der Nationalspieler bereits am Montag am linken Knie operiert und wird dem deutschen Fußball-Meister Medienberichten zufolge sechs bis acht Wochen fehlen.

Bedeutet für den 27-Jährigen auch: Er wird ein besonderes Auswärtsspiel mit den Bayern verpassen. Am dritten Spieltag (21. August) geht es für die Münchener zum VfL Bochum - und damit in die Heimatstadt und zum Heimatklub Goretzkas. Er wurde beim VfL ausgebildet und reifte dort zum Profi, ehe er 2013 zum FC Schalke 04 wechselte. "Es ist meine Heimatstadt, mein Heimatverein, in dem ich mein halbes Leben groß geworden bin. Das ist für mich eine absolute Wohlfühloase gewesen", hatte Goretzka vor knapp einem Jahr über seine besondere Verbindung zum Revierklub gesagt.

Goretzka: Bisher erst ein Gastspiel beim VfL Bochum

Doch die Partie gegen seinen Herzensverein wird aller Voraussicht nach zu früh kommen. Ärgerlich für Goretzka: Schon in der letzten Saison verpasste der Nationalspieler die Chance auf ein Gastspiel an der Castroper Straße aufgrund einer Verletzung. In einem fremden Trikot war er dort bislang ein Mal zu Gast. Im Oktober 2019 lief er für die Bayern im DFB-Pokal in Bochum auf und erhielt einen herzlichen Empfang.

Schon in der vergangenen Saison war Goretzka wegen Knieproblemen über Monate ausgefallen. "Das war eine schwierige Situation und eine doofe Verletzung, bei der ich nicht wusste, was es ist und wie und wann es wieder weg geht", sagte er kürzlich. Er habe aber "keine Nachwehen". Der Mittelfeldspieler war nach den Länderspielen in der Nations League und seinem Urlaub am 8. Juli ins Training eingestiegen. Auf seiner Position hat sich der deutsche Rekordmeister mit Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam) verstärkt. Überdies soll Konrad Laimer von Ligarivale RB Leipzig kommen. (dpa, RS, SID)