Borussia Dortmund: Hütter-Assistent erklärt BVB-Zugang Haller: "Er ist nicht arrogant"

Borussia Dortmund hat Sebastien Haller als Erling-Haaland-Ersatz verpflichtet. Was zeichnet den Stürmer aus? Ein alter Weggefährte beschreibt Haller.

Sebastien Haller (28) soll die neue Attraktion im Dortmunder Sturm werden. Erling Haaland hat den BVB in Richtung Manchester City verlassen, nun soll Haller Spektakel in der Offensive erzeugen. Kann er das?

Fredi Bobic hat dieser Redaktion einmal erzählt, dass Haller alles mitbringe, was einen Top-Stürmer ausmache. „Dass er ein besonderer Stürmer ist, war uns schon klar, als wir ihn mit 23 aus Utrecht nach Frankfurt geholt haben.“ Als Sportdirektor von Eintracht Frankfurt verfolgte Bobic, mittlerweile bei Hertha BSC, den Aufstieg des 1,90 Meter großen Angreifers, von 2017 bis 2019 gehörte Haller zur gefürchteten Büffelherde. Und natürlich lassen sich noch weitere Personen aufstöbern, die den Aufstieg des Hünen verfolgten. Etwa Christian Peintinger, langjähriger Co-Trainer von Adi Hütter, der 2019 mit den Hessen am Europa-League-Finale kratzte.

BVB zahlt 31 Millionen Euro für Sebastien Haller

Haller sei ein herausragender Profi, ein Arbeiter, ein Mentalitätsspieler, berichtet Peintinger am Telefon. Häufig habe er nach dem Training noch Flanken geschlagen, weil der Stürmer zusätzlich an seinem Abschluss arbeiten wollte. „Auch menschlich hat er mich begeistert, er wirkt zwar auf dem Platz manchmal arrogant, doch er ist das genaue Gegenteil“, sagt Peintinger. Haller laufe viel, sei bereit, für die Mannschaft im Pressing zu schuften. „Man sollte ihn nicht nur auf sein Kopfballspiel reduzieren, er ist vielseitig, kann kombinieren.“ Deswegen: „Ich bin überzeugt davon, dass er in Dortmund funktioniert.“

Für uns Kombinationsspieler ist es auch sehr wichtig, dass du einen hast, mit dem du auch zusammen kombinieren kannst. Geben wir ihm ein bisschen Zeit, um anzukommen und sich zu akklimatisieren. Und dann wird der Junge auch treffen. Marco Reus, über Neuzugang Haller

Die Borussia hat den Franzosen schon lange beobachtet, 2019 scheiterte ein Transfer an den Kosten. Haller machte sich stattdessen auf, ein neues Kapitel in der Premier League bei West Ham United zu schreiben, enttäuschte dort jedoch. Erst in Amsterdam kletterte er wieder auf ein höheres Niveau, in seinem Lebenslauf stehen unter anderem elf Tore in der vergangenen Champions-League-Saison. Allerdings haben sie ihm in den Niederlanden gleichzeitig vorgeworfen, nicht dauerhaft zu überzeugen. Jetzt hat der BVB 31 Millionen Euro für Haller bezahlt, dazu können vier Millionen an möglichen Boni kommen.

BVB-Kapitän Marco Reus lobt Sebastien Haller

Dortmunds Kapitän Marco Reus bezeichnet Sebastien Haller als einen „Riesen-Stürmer“. „Als wir einmal gegen Frankfurt gespielt haben, war es immer sehr unangenehm für unsere Innenverteidiger, weil er einfach alles mitbringt. Es ist vielleicht nicht ganz so schnell wie Erling. Aber er bringt viel Körpergröße mit“, erklärte Reus am Samstag in Bad Ragaz, in der Schweiz bereitet sich der BVB auf die neue Saison vor. „Fußballerisch ist er ein guter Spieler und fühlt sich natürlich im Strafraum sehr wohl. Auch mit hohen Bällen. Von daher haben wir nicht allzu viele Waffen verloren, außer vielleicht ein bisschen die Schnelligkeit. Aber ansonsten wird er uns sehr viel bringen. Für uns Kombinationsspieler ist es auch sehr wichtig, dass du einen hast, mit dem du auch zusammen kombinieren kannst. Geben wir ihm ein bisschen Zeit, um anzukommen und sich zu akklimatisieren. Und dann wird der Junge auch treffen.“