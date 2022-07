VfL Bochum: Routiniers Losilla und Gamboa bleiben gelassen

Im Trainingslager von Bundesligist VfL Bochum sprachen Anthony Losilla und Cristian Gamboa mit RevierSport über die Vorbereitung und die neue Spielzeit.

In zwei Wochen startet die Pflichtspielsaison mit dem DFB-Pokal. Und gerade in der Defensive hapert es beim VfL Bochum in der Vorbereitung noch ordentlich. Im Trainingslager in Gais (Südtirol) sprach RevierSport mit Kapitän Anthony Losilla und Verteidiger Cristian Gamboa neben der Abwehr auch über die Bedingungen vor Ort und die Wichtigkeit von Konkurrenzkampf.

Cristian Gamboa und Anthony Losilla über...

...einander:

Gamboa: Toto ist einfach der Kapitän. Er sorgt immer für gute Stimmung in der Mannschaft, auf und neben dem Platz, ist ein wichtiger Spieler und immer zuverlässig. Der perfekte Kapitän für uns.

Losilla: Gambo ist immer gut gelaunt und bringt eine überragende Stimmung in die Mannschaft. Mit seiner Art, zu spielen und der Art, wie er ist, bringt er uns sehr viel Energie.

...die Bedingungen im Trainingslager:

Losilla: Da gibt’s wirklich nichts zu meckern. Letztes Jahr war es schon gut, in diesem Jahr haben sie den Platz sogar noch etwas verbessert. Die Voraussetzungen sind optimal, um hier gut zu arbeiten.

...die Abwehrleistung in der Vorbereitung bisher:

Losilla: Es ist schwierig, wenn die Spieler erst nach und nach kommen. Viele sind noch nicht so weit oder fit genug, da muss man Verständnis haben. Das braucht etwas Zeit, wir haben noch zwei Wochen bis zum ersten Spiel. Vasilios Lampropoulos und Erhan Masovic haben immer ihre Leistung gebracht, warum sollten sie ihre Leistung nicht weiter bringen? Dazu kommt mit Ivan Ordets ein echter Schrank, der uns noch echt was bringen kann.

Gamboa: Ich glaube, wir müssen einfach Vertrauen in die Mannschaft haben. Für uns ist wichtig, dass wir zusammen bleiben, ruhig sind und uns verbessern. Armel Bella-Kotchap und Maxim Leitsch waren auch junge Spieler, die musst du dabei haben und ihnen Vertrauen geben.

...das schwierigere zweite Jahr und Riemanns Aussage: "Wer sagt denn, dass das Jahr schwieriger wird? Es wird wieder eklig, gegen uns zu spielen.":

Losilla: Ich sehe das genau so wie er. Wenn wir weiter so spielen wie im letzten Jahr, mit unserer Leidenschaft und dem Willen, warum sollen wir nicht noch so eine gute Saison spielen? Natürlich kommen mit Bremen und Schalke zwei starke Mannschaften nach oben, aber ich sehe die beiden Mannschaften auch nicht stärker als uns. Zwar haben wir wichtige Spieler verloren, aber auch andere geholt, die uns ihre Qualitäten bringen können. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine stabile Saison spielen können.

...die Breite des Kaders:

Losilla: Das ist immer noch schwer zu sagen, weil viele Spieler später eingestiegen sind und wir noch nicht auf einer Ebene in der Vorbereitung sind. Damit müssen wir noch warten. Wir haben noch zwei Wochen und ich bin überzeugt, dass unser Niveau nicht schlechter ist.

Gamboa: Wir sind eine Bundesliga-Mannschaft. Wenn du hier keinen Konkurrenzkampf hast, wäre das nicht gut. Es ist für mich kein Problem, auf meiner Position drei Spieler zu haben. Das ist gut, wir haben eine geile Mannschaft.

...das Saisonziel:

Gamboa: Erstmal ist das wichtigste natürlich der Klassenerhalt. Aber wer weiß, letztes Jahr wurde gesagt, 'Bochum hat keine Bundesliga-Mannschaft und steigt direkt wieder ab', und wir haben alle überrascht. Wenn wir alles richtig machen, können wir wieder überraschen.

Losilla: Platz 15 würde ich sofort unterschreiben. Wir haben aber auch schon gezeigt, dass wir höher stehen können. Der Klassenerhalt ist aber das Wichtigste.