VfL Bochum: Geldstrafe, höheres Pfand und Bier wird teurer

Der VfL Bochum ist vom Sportgericht des DFB zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Außerdem kündigte der Klub Änderungen beim Pfand und den Bierpreisen an.

Der VfL Bochum ist wegen des Fehlverhaltens seiner Fans erneut verurteilt worden. Der Klub wurde wegen Vorkommnissen beim Ligaspiel bei Union Berlin am 14. Mai (2:3) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro verdonnert. Die Anhänger hatten beim Einlaufen der Mannschaften im Gästeblock zahlreiche pyrotechnische Gegenstände (Bengalische Feuer und blaue Rauchkörper) abgebrannt. Der Spielbetrieb wurde dadurch nicht beeinträchtigt.

Von der Strafe dürfen 6500 Euro für sicherheitstechnische oder infrastrukturelle Maßnahmen verwendet werden. Der VfL hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Zudem hat der Verein am Dienstagnachmittag einige Änderungen im Stadioncatering angekündigt. Für die Getränkebecher wird nun ein Pfand in Höhe von zwei Euro pro Becher zu erhoben, wobei es keine Rolle spielt, welches Getränk sich im Becher befindet. Die Rückgabe der Becher erfolgt an den Kiosken gegen Gutschrift auf ein geeignetes bargeldloses Zahlungsmittel oder nach Abpfiff des Spiels auch gegen bar an den für diesen Zweck umgebauten ehemaligen Kassenhäuschen rund um das Vonovia Ruhrstadion. Zudem besteht die Möglichkeit, das Pfand für einen guten Zweck zu spenden. Zudem soll die Umlaufzahl der Mehrwegbecher erhöht werden, indem Verein von nun an auf Becher mit Saisonmotiven bewusst verzichtet.

Aufgrund der gestiegenen Kosten bei Rohstoffen, Energie und Lieferketten sowie der Erhöhung des Mindestlohns werden auch die Preise für das Bier um 50 Cent erhöht. Der Preis für die Getränkegrundversorgung bleibt mit 2,50 Euro pro halben Liter Wasser stabil.

Zudem wird das Fassungsvermögen des Vonovia Ruhrstadion für die kommende Saison auf 26.000 Plätze fixiert. Wie der Verein mitteilt, sei dies das Resultat von Umbaumaßnahmen, einem auf zehn Prozent fixiertem Kontingent für Gästefans sowie dem Feedback der eigenen Anhängerschaft aus der jüngeren Vergangenheit.