VfL Bochum: Das darf im Trainingslager nicht fehlen - spezieller Wunsch von Esser

Der VfL Bochum ist am Sonntagmorgen in das Trainingslager in Südtirol gestartet. Einige Spieler verraten, welches Utensil dort nicht fehlen darf.

In den kommenden Tagen werden die Profis des VfL Bochum in Südtirol schwitzen. Das Trainingslager steht an, Trainer Thomas Reis legt die Grundlagen für eine lange Saison, in der der VfL erneut den Klassenerhalt als Ziel hat. Abseits der Einheiten haben die Spieler - im Gegensatz zu früher - offenbar nicht mehr so viele Sachen zusätzlich im Gepäck, wie Nachfragen bei den VfL-Profis ergaben. Michael Esser: "Das Handy darf nicht fehlen, damit ich mit der Familie in Kontakt bleiben kann. Ansonsten hab ich nicht viel dabei. Ich hoffe natürlich, dass Andi Pahl (Zeugwart, Anmerkung der Redaktion) das eine oder andere Fiege dabei hat, damit wir uns am Ende des Trainingslager für die harte Arbeit belohnen können." Philipp Förster: "Das iPad, mein Kindle und die Akkupunktur-Matte dürfen nicht fehlen. Zudem mein Massage-Gerät." Philipp Hofmann: "Ich habe ein Bild von meinem Sohn dabei, das Ladekabel für das Handy darf auch nicht fehlen." Anthony Losilla: "Mein iPad gehört dazu, damit ich meine Serie schauen kann. Sonst nichts besonderes, wir wollen uns ja als neues Team kennenlernen. Ich freue mich auf die Woche." Kevin Stöger: "Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, dass die PlayStation nicht fehlen darf, aber das ist anders geworden. Jetzt nehme ich nicht so viele Dinge mit, eventuell das iPad, zudem Kopfhörer. Abends oder zwischen den Einheiten will man sich nur noch ausruhen." gp / cb

