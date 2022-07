Schalke-Interesse? Flügelspieler irritiert mit Instagram-Post

Der ghanaische Nationalspieler Samuel Owusu lief zuletzt in Saudi-Arabien auf. Auf Instagram schürt er Spekulationen um einen Schalke-Wechsel.

Nach der 1:3-Testspielpleite gegen den Fußball-Drittligisten SV Meppen geht es für den Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 nun ins Trainingslager. Für Trainer Frank Kramer geht es nun darum, seine Mannschaft für den Saisonstart Ende Juli zu finden.

Vollständig ist der Kader des FC Schalke allerdings noch nicht. Zum einen soll es noch ein paar Abgänge geben – die zurückgekehrten Leihspieler Amine Harit, Ozan Kabak und Rabbi Matondo sollen noch Geld in die Kasse spülen. Geld, das der FC Schalke noch investieren möchte.

Gesucht wird neben einem defensiven Mittelfeldspieler im Idealfall auch noch ein Flügelflitzer. Einer, auf den dieses Profil passt, ist Samuel Owusu. Der Vertrag des 26 Jahre alten Nationalspieler Ghanas beim saudi-arabischen Klub Al-Fayha FC ist im Juni nach drei Jahren, in denen er zwischendurch auch an den Liga-Konkurrenten Al-Ahli Saudi FC ausgeliehen war, ausgelaufen. Er ist demnach ablösefrei zu haben.

Schalker Fans erhalten Instagram-Antwort von Owusu

Durch einen Beitrag im Sozialen Netzwerk Instagram sorgte der Linksfuß, der vor allem als Rechtsaußen eingesetzt wurde, nun für Diskussionen unter den Schalke-Fans. In seiner Story teilte Samuel Owusu einen Beitrag von Ghanasoccer.net, in dem das Portal von Bundesliga-Bemühungen um den Afrikaner schreibt. Neben dem SC Freiburg soll nun auch der FC Schalke 04 Interesse an dem Angreifer gezeigt haben.

Im Netz begannen direkt Vermutungen, wonach es sich dabei um ein vom Berater des Spielers bewusst gesetztes Gerücht geht, um Owusu ins Gespräch zu bringen – schließlich ist er noch auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Deutschland scheint der 26-Jährige, der in seiner Karriere schon viel rumgekommen ist (er spielte außer in Saudi-Arabien beispielsweise auch in Tschechien und der Türkei), bereits zu kennen. Unter seinen Instagram-Beiträgen finden sich auch Fotos von Besuchen in Hamburg.





Zusätzlich heizte Samuel Owusu die Diskussionen um einen möglichen Bundesliga-Wechsel durch einen Kommentar unter einem seiner Instagram-Beiträge an. Er hatte ein Video gepostet, in dem die Highlights seiner Zeit bei Al-Fayha zusammengefasst waren. Unter den Beitrag stellte in den Kommentaren der User @f.luebbers05 die Frage: „Will you come to Schalke?“ Also: Kommst du nach Schalke? Owusu selbst antwortet: „Let’s see bro.“ Also: Wir werden sehen.

Genug Stoff für Spekulationen. Einige Schalke-Fans warfen jedoch die Frage auf, ob Owusu, dessen Marktwert bei 1,5 Millionen Euro liegt, denn auch über genügend Qualität verfügt. Schließlich liegt das Niveau der Bundesliga deutlich über dem der saudi-arabischen Professional League. Zumal: Owusu stach nicht als herausragender Akteur hervor. In der vergangenen Saison kam der Angreifer bei 22 Einsätzen in Liga und Pokal auf lediglich vier Torvorlagen – ein eigener Treffer gelang ihm nicht.

Überzeugende Argumente für eine Verpflichtung liefert er rein statistisch also nicht. Zumal der FC Schalke nach Jahren der gefloppten Transfers sicherlich besonders gut überlegen wird, welche Spieler sie nach Gelsenkirchen lotst. Immerhin: Ins Gespräch gebracht hat sich Samuel Owusu.