Ex-Schalker Churlinov glänzt bei Comeback für VfB Stuttgart

Darko Churlinov, Aufstiegsheld des FC Schalke 04, hat in seinem ersten Spiel nach der Rückkehr zum VfB Stuttgart gleich auf sich aufmerksam gemacht.

Für die Fans des FC Schalke 04 ist es sicher noch ein ungewohnter Anblick. Doch am Samstag trug Darko Churlinov erstmals wieder weiß-rot statt königsblau. Nach der Rückkehr von seinem Leihjahr im Ruhrgebiet stand der 21-Jährige erstmals wieder für seinen Stammklub VfB Stuttgart auf dem Feld. Und Churlinov wusste prompt zu überzeugen: Beim 3:2-Sieg im Testspiel gegen den Schweizer Meister FC Zürich erzielte der nordmazedonische Nationalspieler das zwischenzeitliche 2:1 aus Stuttgarter Sicht (69.).

Churlinov gehörte in der Vorsaison zu den Aufstiegshelden und Publikumslieblingen auf Schalke. Er bestritt 22 Partien in der 2. Bundesliga, traf dabei zweimal, bereitete sechs Treffer vor. Vor allem in der Endphase der Spielzeit zeigte der Flügelstürmer starke Leistungen. Doch nach der Spielzeit ließen die Königsblauen Churlinov ziehen. Zu hoch die Ablöseforderungen aus Stuttgart, die dem Vernehmen nach bei rund drei Millionen Euro liegen sollen. Und auf eine erneute Ausleihe ohne Kaufoption ließ sich der VfB seinerseits nicht ein.

Schalke: Churlinov-Verbleib noch nicht ganz vom Tisch

Der Spieler selbst zeigte sich bitter enttäuscht über den geplatzten Transfer, würde gerne weiterhin für den Revierklub auflaufen. Ein Funken Resthoffnung besteht offenbar aber noch: "Darko hat ein tolles Jahr gespielt, hat bis zum Schluss eine Identifikation abgeliefert, die seinesgleichen sucht, obwohl es keine Kaufoption gab. Es ist gerade so: Beim VfB geht er durch die Tür, vielleicht geht er durch die Tür aber auch wieder zurück zu Schalke 04. Warum sollten wir uns dem Thema verschließen?

Denn mit Blick auf das noch bis Ende August geöffnete Transferfenster betonte S04-Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber der WAZ beim Trainingsauftakt vor knapp drei Wochen: "Rückkehrer Darko Churlinov hat in seinem Comeback-Spiel für den VfB Stuttgart gleich einen Treffer erzielt. Die Schwaben gewannen gegen den Schweizer Meister FC Zürich im Testspiel 3:2 (0:1). Churlinov war in der vergangenen Saison an Zweitliga-Aufsteiger FC Schalke ausgeliehen, dem jedoch die finanziellen Mittel fehlten, um den 21-Jährigen fest zu verpflichten."