VfL Bochum: Ticketverkauf für Saisoneröffnung startet

Am kommenden Montag beginnt der Ticketverkauf für die Saisoneröffnung des VfL Bochum. Dort testet die Elf von Trainer Thomas Reis gegen Antalyaspor.

Noch drei Wochen sind es bis zum ersten Pflichtspiel des VfL Bochum. Dann geht es für die Elf von Trainer Thomas Reis im DFB-Pokal zum Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin. Eine Woche vorher findet die Generalprobe statt. Bei der Saisoneröffnung ist ein Testspiel gegen Antalyaspor angesetzt. Dafür können sich die Fans ab Montag, den 11. Juli, um 10 Uhr Tickets im Onlineshop sichern.

Sitzplätze auf der Südtribüne (Blöcke A-D) gibt es dabei für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro), auf der Ostkurve (Blöcke N2-Q) sind Stehplatzkarten für 8 Euro (ermäßigt 5 Euro) erhältlich). Rollstuhlfahrer können die Partie inklusive Begleitperson für 8 Euro sehen. Letztere können ihre Karten über den Fanbeauftragten Marcel Möller bestellen. Allerdings sind auch die Tageskassen an diesem Tag ab 13.30 Uhr geöffnet. Der VfL empfiehlt jedoch in seiner Mitteilung, dass Interessierte sich die gewünschten Tickets frühzeitig im Onlineshop erwerben, um Warteschlangen vor Ort zu vermeiden. Der Anstoß ist für 15.30 Uhr geplant.

Auch Gästefans können Tickets erwerben. Für sie stehen Karten auf der Westtribüne in Block F zur Verfügung. Diese kosten 15 Euro (ermäßigt 10 Euro).

Zudem lädt der VfL Bochum durch die Initiative der Stadt Bochum „Bochum sagt Danke!“ Die Beschäftigten der Krankenhäuser, Pflegeheime und ambulanten Pflegedienste zum Spiel ein. Dafür stehen 1.250 x zwei Sitz- bzw. Stehplatzkarten zur Verfügung. Diese können vom 11. und 15. Juli zwischen 10 und 15 Uhr am Empfang neben dem Fanshop bei Vorlage des erhaltenen Gutscheins mit QR-Code abgeholt werden.

Bis dahin steht für den VfL Bochum am Sonntag erst einmal das Trainingslager in Südtirol an. Dort stehen zwei Testspiele gegen US Lecce (13.7., 16.30 Uhr) und Spezia Calcio (16.7., 16.30 Uhr) an. Am 21. Juli trifft der VfL Bochum in Gütersloh auf Athletic Bilbao.