VfL Bochum: Stammspieler verlängert den Vertrag

Nach dem Kauf von Konstantinos Stafylidis hat der VfL Bochum eine weitere Personalie geklärt.

Der VfL Bochum arbeitet eine Baustelle nach der anderen ab. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Konstantinos Stafylidis fest aus Hoffenheim verpflichtet wurde.

Einen Tag später die nächste Erfolgsmeldung, denn Rechtsverteidiger Cristian Gamboa verlängerte seinen Vertrag, der eigentlich in einem Jahr ausgelaufen wäre, bis zum 30. Juni 2024.

„Es gibt Konstellationen, die vom ersten Moment an passgenau sind. Das Engagement von Cristian Gamboa beim VfL ist so eine“, betont Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport des VfL Bochum. „Gambo passt zum VfL, der VfL passt zu ihm. Er hat es durch seinen unermüdlichen Einsatz, seine professionelle Einstellung und seine absolut positive Ausstrahlung geschafft, sich gleichermaßen im Team, bei den Mitarbeitern und bei den Fans beliebt zu machen. Wir freuen uns, dass er sich entschieden hat, beim VfL weiterzumachen.“

VfL Bochum Zugänge: Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Moritz Römling (nach Leihe zu Türkgücü München), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Kevin Stöger (FSV Mainz), Tim Oermann (eigene U19), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal U23), Philipp Förster (VfB Stuttgart), Saidy Janko (Real Valladolid), Konstantinos Stafylidis (nach Leihe fest aus Hoffenheim verpflichtet) Abgänge: Elvis Rexhbecaj (nach Leihe zurück zum VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (nach Leihe zurück zur Hertha BSC), Robert Tesche (VfL Osnabrück), Milos Pantovic (Union Berlin), Herbert Bockhorn, Danny Blum, Tom Weilandt, Jürgen Locadia (alle unbekannt), Maxim Leitsch (FSV Mainz 05), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig), Sebastian Polter (Schalke 04), Armel Bella Kotchap (FC Southampton)

Wie sehr es passt, betont der Spieler in seinem Statement: "Der VfL und Bochum nehmen einen besonderen Platz in meinem Leben ein. Der VfL ist der Klub, für den ich die meisten Profispiele absolviert habe. Unsere Tochter ist in Deutschland geboren. Ich habe hier die Chance bekommen, in die Bundesliga aufzusteigen und so zum fünften Mal in meiner Karriere in der besten Liga eines Landes zu spielen. Das soll aber noch nicht alles gewesen sein. Wir wollen auch in der kommenden Saison wieder eine gute Rolle spielen und unseren Fans genügend Gründe liefern, um zu feiern. Dafür müssen wir kämpfen.“