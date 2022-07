VfL Bochum: Reis kündigt Verstärkung an und spricht über Goralski

Der VfL Bochum steht vor den ersten beiden Härtetests der Sommer-Vorbereitung. Das sagt Thomas Reis über mögliche Einsätze der Neuzugänge und weitere Verstärkungen.

Nach drei Testspielen gegen Gegner aus der vierten und fünften Liga steigt das Niveau der Gegner des VfL Bochum in dieser Woche. Der Revierklub gastiert am Mittwoch zunächst beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard (18 Uhr). Zwei Tage darauf testet der VfL beim Zweitligisten SC Paderborn (18.30 Uhr). Vor der ersten Standortbestimmung in Holland am Abend spricht Cheftrainer Thomas Reis über die Einsatzchancen der Neuzugänge.

Thomas Reis über ...

... die Schwerpunkte im Test gegen Sittard: Im Moment verteilen wir die Spielzeiten noch ziemlich ausgeglichen. Wir wollen weiter auf die Defensive wert legen, dass wir nicht anfällig sind bei Kontern. Das möchte ich sehen gegen zwei Teams, die sicher spielstärker sind als unsere vorigen Gegner.

... Verstärkung für die Defensive nach den Abgängen von Maxim Leitsch und Armel Bella Kotchap: Der Transfermarkt ist noch lange geöffnet. Wir schauen uns natürlich um, welche Spieler für uns infrage kommen und finanzierbar sind. Wir wissen, dass wir personell etwas tun müssen. Das wird in naher Zukunft passieren. Wann, das ist schwierig zu sagen. Aber wir sind dran.

... die Einsatzchancen von Neuzugang Philipp Förster und Urlaubs-Rückkehrer Takuma Asano: Sie haben einige Einheiten absolviert und machen auch körperlich einen sehr guten Eindruck. Ich gehe davon aus, dass beide eine Halbzeit spielen werden.

... den ersten Eindruck von Neuzugang Jacek Goralski: Er hat erst zweimal mit der Mannschaft trainiert und wird noch einen Leistungstest absolvieren. Wir müssen schauen, ob es gegen Sittard schon Sinn macht, ihn zu bringen. Wir wollen ihn direkt nach seinem Urlaub nicht verbrennen. Das muss ich mir noch überlegen. Es spricht Stand jetzt aber nichts gegen einen Einsatz gegen Paderborn am Freitag. mit gp