Schalke: Neuer Abwehrchef könnte von der Insel kommen

Der FC Schalke 04 hat Medienberichten zufolge auf der Suche nach einem neuen Abwehrchef einen Franzosen ins Auge gefasst. Derzeit spielt er auf der Insel.

Der FC Schalke 04 hat einen Kandidaten für die vakante Stelle in der Innenverteidigung ausgemacht. Wie die WAZ und weitere Medien berichten, sind die Knappen an Christopher Jullien interessiert. Der 29-jährige Franzose passt ins Anforderungsprofil und steht derzeit bei Celtic Glasgow unter Vertrag. Bei den Schotten spielte er zuletzt - auch verletzungsbedingt - keine sportliche Rolle mehr.

Schalke würde Jullien gerne ausleihen. Eine Einigung mit Celtic wurde noch nicht erzielt. Der Spieler soll S04 als sein Wunschziel auserkoren haben, obwohl noch andere Vereine Interesse zeigen. Der WAZ zufolge unterzieht sich Jullien derzeit verschiedenen medizinischen und athletischen Tests in Deutschland. Gründliche Untersuchungen seien aufgrund einer schweren Knieverletzung, aufgrund der Jullien weite Teile der Vorsaison verpasste, besonders wichtig.

Schalke-Kandidat Jullien hat Freiburger Vergangenheit

In Deutschland ist der Abwehrmann kein Unbekannter: Er stand zwischen 2013 und 2016 beim SC Freiburg unter Vertrag. Der Durchbruch gelang ihm allerdings nicht. Er kam überwiegend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz und wurde im letzten Vertragsjahr an Dijon FCO verliehen. Zudem trug Jullien bereits die Trikots der französischen Klubs FC Toulouse und AJ Auxerre.

Woran der Jullien-Deal noch hakt, lesen Sie bei den Kollegen der WAZ.