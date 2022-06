VfL Bochum: Drei weitere Testspiele fix - gegen ausländische Erstligisten

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat drei weitere Testspiel-Gegner verkündet. Es sind drei ausländische Erstligisten.

Mit einer Ausnahme ist der Testspiel-Fahrplan des VfL Bochum nun komplett. Der Bundesligist gab am Montagnachmittag drei weitere Gegner in der Sommervorbereitung bekannt.

Während des Trainingslagers im südtirolischen Gais (10. bis 17. Juli) trifft der VfL auf zwei Klubs aus der italienische Serie A. Zunächst auf den Aufsteiger US Lecce (13. Juli, 17.30 Uhr). Einen Tag vor der Abreise geht es gegen Spezia Calcio (16. Juli, 16.30 Uhr). Gespielt wird jeweils in der Raiffeisen Arena in Brixen.

Einige Tage nach der Rückkehr ins Ruhrgebiet misst das Team von Trainer Thomas Reis zudem die Kräfte mit dem spanischen Traditionsverein Athletic Bilbao (21. Juli, 18 Uhr). Das Duell steigt im Gütersloher Ohlendarf-Stadion. Der Test gegen Bilbao ist der vorletzte der Vorbereitung. Die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart ist im Rahmen der Saisoneröffnung (23. Juli) im Ruhrstadion angesetzt. Der Gegner ist noch unbekannt.