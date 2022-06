Nun ist es offiziell: Der FC Bayern München hat Sadio Mané vom FC Liverpool verpflichtet. Die Bundesliga bekommt einen echten Weltstar. Die Details.

Der FC Bayern München hat am Mittwochmittag offiziell die Verpflichtung von Sadio Mané bestätigt. Der 30-jährige Angreifer kommt vom FC Liverpool und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. In der vergangenen Saison erzielte er in 51 Pflichtspielen für die "Reds" 23 Tore und gab fünf Vorlagen.

Für die Bundesliga dürfte einer der besten Fußballer Afrikas eine absolute Attraktion werden. "Ich bin sehr froh, jetzt endlich beim FC Bayern in München zu sein. Wir haben viele Gespräche geführt und ich habe von Beginn an das große Interesse dieses großen Clubs gespürt. Für mich gab es daher auch von Beginn an keinen Zweifel: Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Herausforderung", erklärte Mané und ergänzte. "Ich will mit diesem Verein viel erreichen, auch international. Schon während meiner Zeit in Salzburg habe ich viele Spiele des FC Bayern verfolgt - ich mag diesen Club sehr!"

In der abgelaufenen Saison holte Mané den englischen Liga-Pokal sowie den FA Cup, erreichte das Champions League-Finale und wurde in der Premier League Vizemeister. Mané absolvierte für die „Reds" insgesamt 269 Pflichtspiele und erzielte dabei 120 Tore.

Salihamidzic und Kahn voller Vorfreude

Die schnelle Entscheidung bestätigte auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Mit Sadio Mané kommt ein internationaler Top-Star zum FC Bayern, der dem Weltfußball seinen Stempel aufgedrückt hat. Wir sind stolz, ihn nach München geholt zu haben. Sadio hat in unseren Gesprächen von der ersten Minute an klargestellt, dass er nur für den FC Bayern spielen möchte", erklärte er und lobte die Qualitäten des Senegalesen. "Seine herausragenden Qualitäten kennt jeder, spielerisch wie seine unfassbare Mentalität. Er wird unserer Mannschaft mit ihrem super Gerüst viel geben und sie mittragen. Dass er zum FC Bayern kommt, zeigt, dass unser Verein und er große Ziele haben. Sadio Mané passt perfekt zu dem Fußball, den der FC Bayern unter Julian Nagelsmann spielt."

Auch der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn nährte die Vorfreude auf den Top-Start. "Wir sind überzeugt, dass Sadio Mané unseren Fans in den nächsten Jahren mit seiner spektakulären Art zu spielen viel Freude bereiten wird. Er ist ehrgeizig und heiß, weitere Titel zu gewinnen. Dieses Paket ist sehr, sehr stark. Mit Spielern wie ihm sind beim FC Bayern alle großen Ziele möglich."