VfL: Schon in Bochum! Schindzielorz holt Fanliebling zurück

Der VfL Bochum ist als erster Bundesligist in die Vorbereitung gestartet. Bisher sind drei Zugänge präsentiert worden. Am Dienstag soll der Vierte hinzukommen.

Noch wenige Minuten vor dem Auftakt am Montag (20. Juni 2022) hatte RevierSport berichtet, dass der VfL Bochum Jordi Osei-Tutu gerne wieder zurück an die Castroper Straße holen würde.

Und siehe da: Der 23-Jährige war nach RevierSport-Informationen bereits am Montag in einem Bochumer Hotel zugegen. Er soll auch schon den Medizin-Check absolviert haben und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2025 ausgestattet werden. Die offizielle VfL-Mitteilung dürfte noch während des Dienstags in die Welt gehen.





Interessant: Osei-Tutu kommt nach RS-Infos ablösefrei an die Castroper Straße. Und das obwohl er eigentlich noch bis zum 30. Juni 2023 beim FC Arsenal unter Vertrag stand. Zuletzt hatten ihn die Londoner an den League-One-Vertreter - 3. Liga - Rotherham verliehen. Osei-Tutu kam auf 14 Einsätze für den Aufsteiger in die Championship - 2. Liga.

Nach Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Kevin Stöger (FSV Mainz), Jacek Goralski (Kairat Almaty) ist Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal) der vierte ablösefreie Zugang, den Sportchef Sebastian Schindzielorz nach Bochum holen konnte.

In Bochum war der Engländer, der absoluter Publikumsliebling war, vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 aktiv. In 22 Einsätzen verbuchte Osei-Tutu fünf Tore und drei Vorlagen für den VfL. Ab sofort kann der pfeilschnelle und torgefährliche Außenverteidiger diese Zahlen im Bochumer Trikot ausbauen und die VfL-Fans wieder verzücken. Auch dank der guten Arbeit - siehe Infobox - des scheidenden VfL-Managers Sebastian Schindzielorz. wozi mit gp

Alle Vorbereitungstermine des VfL Bochum im Überblick:

20. Juni, 11 Uhr: Öffentlicher Trainingsauftakt

25. Juni, 13 Uhr: Wuppertaler SV (Stadion Zoo)

29. Juni, 18.30 Uhr: 1. FC Monheim (Rheinstadion)

2. Juli, 14 Uhr: 1. FC Bocholt (Gigaset Arena)

6. Juli, 18 Uhr: Fortuna Sittard (Fortuna-Sittard-Stadion)

8. Juli, 18.30 Uhr: SC Paderborn (Home Deluxe Arena)

10. - 17. Juli: Trainingslager (Gais, Südtirol)

21. Juli: Testspiel geplant

23. Juli: Testspiel geplant / Saisoneröffnung

29. Juli - 1. August: Viktoria Berlin (DFB-Pokal)

5. - 7. August: Bundesliga-Start