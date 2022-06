Innenverteidigertalent Tim Oermann hat bei Fußball-Bundesligist VfL Bochum seinen ersten Profivertrag unterschrieben.

Tim Oermann darf sich offiziell Profi-Fußballer nennen. Der 18-Jährige unterschrieb beim VfL Bochum seinen ersten Profi-Vertrag, der bis zum 30. Juni 2024 gültig ist. Das gab der Revierklub am Freitag bekannt.

Spielerdaten Tim Oermann Geburtsdatum: 06.10.2003 Geburtsort: Bochum Größe: 187 cm // Gewicht: 76 kg Nationalität: Deutschland Beim VfL seit: 01.07.2012 Bisherige Vereine: Sportfreunde Altenbochum (2008-12) Einsätze für den VfL: 21 für die U17, 17 für die U19

Der Innenverteidiger gehört dem VfL-Talentwerk seit nun zehn Jahren an und kam in der abgelaufenen Saison 2021/2022 14-Mal in der A-Junioren Bundesliga West zum Einsatz. In der Winter-Vorbereitung durfte Oermann bereits bei den Profis reinschnuppern.

„Tim Oermann ist seit der U10 bei uns und hat alle Jugendmannschaften durchlaufen“, wird Sebastian Schindzielorz, VfL-Geschäftsführer Sport, von den vereinseigenen Medien zitiert. „Eigene Spieler zu entwickeln und mit der Perspektive auszubilden, den Sprung in den Lizenzbereich zu schaffen, gehört zu unserer Vereinsphilosophie. Das Talentwerk leistet diesbezüglich hervorragende Arbeit.“

Ich identifiziere mich mit den Werten des Vereins und freue mich, die nächsten Schritte in meiner Heimatstadt gehen zu können VfL-Talent Tim Oermann

Auch Oermann kommentierte seine Unterschrift. „Ich bin glücklich, meinen ersten Profivertrag hier beim VfL unterschrieben zu haben. In diesem Verein bin ich in den vergangenen zehn Jahren gewachsen, als Spieler und als Mensch“, sagte der Abwehrspieler und betonte: Ich identifiziere mich mit den Werten des Vereins und freue mich, die nächsten Schritte in meiner Heimatstadt gehen zu können. Ein großer Dank geht natürlich auch an das ganze Talentwerk, dessen Team und auch meine Mitspieler mich immer gefördert und unterstützt haben.“