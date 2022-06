VfL Bochum: Holtmann-Nation scheitert an der Asiencup-Qualifikation

Gerrit Holtmann und die Philippinen haben im Länderspiel gegen Palästina mit 0:4 verloren und damit die Qualifikation für die Asienmeisterschaft verpasst.

Gerrit Holtmann und die philippinische Fußball-Nationalmannschaft haben die Qualifikation für die die Asienmeisterschaft 2023 so gut wie verpasst. Am Dienstagmorgen (deutsche Zeit) unterlagen die Philippinen in Palästina mit 0:4 (0:2). Der Bochumer Flügelspieler, dessen Zukunft beim VfL sich noch in diesem Sommer entscheiden soll, stand dabei 90 Minuten lang auf dem Feld.

„Man muss sagen, dass wir verdient verloren haben“, sagt Holtmann selbst nach dem Spiel gegenüber RS. „Palästina hat eine sehr gute Mannschaft, aber 4:0 hätte nicht sein müssen. Wir sind ein bisschen zu naiv, da fehlt es an Erfahrung. Das würde an sich so nicht reichen, um weiterzukommen. Das heißt, dass wir erst in drei Jahren wieder die Chance auf eine Qualifikation haben werden.“

Die Philippinen haben in der dritten Runde der Asienmeisterschaften-Qualifikation den zweiten Platz der Gruppe B belegt. Insgesamt sechs Gruppen gibt es. Die fünf besten Zweitplatzierten qualifizieren sich für den Asiencup. Malaysia und Indonesien können allerdings noch an den Philippinen vorbeiziehen. Malaysia trifft um 15 Uhr deutscher Zeit auf den abgeschlagenen Gruppenletzter der Gruppe E Bangladesch, Indonesien trifft um 21.15 Uhr deutscher Zeit auf Nepal. Auch die dritten der Gruppen würden bei Erfolgen als Zweiter im Ranking der Runner-Up-Teams an den Philippinen vorbeiziehen. „Die werden das schon machen“, sagt Holtmann skeptisch.

Dennoch sei die Länderspielreise eine Erfahrung wert gewesen. Bei seinem Debüt am vergangenen Samstag hatte er sein erstes Tor erzielt. „Für einige Spieler wäre die Qualifikation lebensverändernd gewesen, weil sie sich da ganz woanders präsentieren können. Es sind Tränen geflossen ohne Ende. Da sieht man, wie emotional das ist, wenn man nicht weiterkommt.“ (mit gp)

UPDATE: Holtmann sollte recht behalten. Durch den 4:1-Sieg gegen Malaysia gegen Bangladesch und den 7:0-Erfolg von Indonesien gegen Nepal rutschen die Philippinen auf den letzten Platz in der Wertung der Zweitplatzierten ab und sind somit an der Qualifikation zur Asien-Meisterschaft 2023 gescheitert.