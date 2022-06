Schalke: Emotionale Abschiedsworte von Timo Becker

Der FC Schalke 04 und Timo Becker gehen getrennte Wege. Der Abwehrspieler, der ein eingefleischter Schalker ist, wechselt zu Holstein Kiel. Becker verabschiedet sich emotional von S04.

In jeder Transferphase wechseln Fußballprofis fleißig ihre Arbeitgeber. Die meisten Spieler nehmen diese Wechsel emotionslos wahr. Das alles gehört schließlich zum Geschäft. Doch es gibt auch Spieler, die besonders mit einem Verein verbunden sind, und denen ein Abgang von ihrem Herzensklub schwer fällt. In diese Kategorie gehört definitiv Timo Becker.

Der 25-Jährige wurde von 2007 bis 2013 beim FC Schalke 04 in der Knappenschmiede ausgebildet und wechselte im Sommer 2013 für die nächsten sechs Jahre zu Rot-Weiss Essen, bevor er als Profi zu S04 zurückkehrte. Er nutzte die Chance in der Schalker Katastrophen-Saison 2020/2021 und hievte sich zum Bundesliga-Stammspieler. Beim Abstieg vergoss er viele Tränen.

Es war für mich besonders für meinen Herzensverein aufzulaufen, jeden Tag beim Training oder beim Spiel. Ich finde leider nicht so viele Worte, die meine Emotionen beschreiben können, da es für mich nicht leicht ist. Timo Becker

Trotzdem musste Becker Schalke in der Zweitliga-Saison verlassen. Er wurde in der Winterpause zu Hansa Rostock verliehen und nun verlässt er Schalke gänzlich. Er wechselt zu Holstein Kiel. Das war's für Becker bei seinem Herzensverein. Denn Becker macht keinen Hehl aus seiner großen Schalke-Liebe.

Via Instagram verabschiedet sich der gebürtige Hertener von den S04-Fans. Becker schreibt: "Liebe Schalker, ich möchte mich bei Euch allen verabschieden. Vielen Dank für die Unterstützung, die ihr mir gegeben habt - in harten so wie in schönen Zeiten. Wir haben so einiges durchgemacht, es ging hoch und runter, auch bei mir persönlich. Es war für mich besonders für meinen Herzensverein aufzulaufen, jeden Tag beim Training oder beim Spiel. Ich finde leider nicht so viele Worte, die meine Emotionen beschreiben können, da es für mich nicht leicht ist. Ich wünsche allen Schalkern viel Erfolg, Ihr rockt die Bundesliga! Ich werde Euch natürlich genau verfolgen. Danke und Glück Auf S04!"