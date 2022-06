VfL Bochum: Armel Bella-Kotchap macht großen Marktwertsprung

"Transfermarkt.de" hat ein Update seiner Bundesliga-Marktwerte veröffentlicht. Beim VfL Bochum gibt es sieben Aufsteiger und sechs Verlierer.

Armel Bella-Kotchap (20) gehört beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum zu den Leistungsträgern. Nach einer durchwachsenen Hinrunde im Oberhaus des deutschen Fußballs zeigte der junge Innenverteidiger in der Rückrunde über weite Strecken, warum das Interesse anderer Vereine an ihm groß ist. Bella-Kotchap stabilisierte sich und war an der Seite von Maxim Leitsch, der zum FSV Mainz 05 wechseln wird, ein wichtiger Faktor in der Defensive des VfL Bochum.

An diesem Donnerstag hat das Portal „Transfermarkt.de“ ein Update seiner Bundesliga-Marktwerte veröffentlicht und die Steigerung Bella-Kotchaps auch in Zahlen belegt. Insgesamt wurden 124 Bundesliga-Profis nach Abschluss der Saison neu bewertet. Der Marktwert von VfL-Verteidiger Bella-Kotchap ist seit der letzten Bewertung im Oktober 2021 um 2,5 Millionen Euro auf zehn Millionen Euro gestiegen. Das wäre exakt die Summe, die der VfL Bochum nach Informationen dieser Redaktion bei einem möglichen Verkauf seines Abwehrtalents aufrufen würde. Der deutsche U21-Nationalspieler steht noch bis zum Sommer 2024 an der Castroper Straße unter Vertrag. Ein Verkauf in dieser Transferperiode könnte dem VfL Bochum aber viel Geld einbringen.

Deutlich weniger Geld dürfte der drohende Abgang von Stürmer Sebastian Polter (31) einbringen. Seit Wochen verhandelt der VfL mit Eintracht Frankfurt über die Ablösesumme. Eine Einigung wurde noch nicht erzielt. Zehn Mal traf der Angreifer in der abgelaufenen Saison, sein Marktwert ist dadurch von 1,5 Millionen Euro auf 2,2 Millionen Euro gestiegen.

Fünf weitere Bochumer Profis konnten ihren Wert seit der letzten Berechnung steigern. Dazu gehören Takuma Asano (von 2,5 Millionen Euro auf 3 Millionen Euro), Milos Pantovic (von 1,7 Millionen auf 2,2 Millionen Euro), Danilo Soares (von 2 Millionen auf 2,2 Millionen Euro), Manuel Riemann (von einer Million auf 1,2 Millionen Euro) und Herbert Bockhorn (von 750.000 auf 800.000 Euro).

Marktwerte von Löwen und Locadia sinken kräftig

Sechs Spieler des VfL Bochum haben allerdings Verluste hinnehmen müssen. Die größten Verlierer auf Seiten des VfL sind Stürmer Jürgen Locadia und Mittelfeldspieler Eduard Löwen. Der Marktwert beider Spieler sank von drei Millionen auf zwei Millionen Euro. Wertverluste müssen auch Michael Esser (von 500.000 auf 400.000), Vasilios Lampropoulos (von 700.000 auf 500.000 Euro), Danny Blum (von 900.000 auf 600.000 Euro) und Simon Zoller (von 1,8 Millionen auf 1,1 Millionen Euro) verkraften.