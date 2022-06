Riesen-Kulisse bei Kreisliga-Aufstiegsspiel erwartet - und Lewejohann mitten drin

Der Gelsenkirchener Kreisligist Sportfreunde Bulmke will den Sprung in die Bezirksliga schaffen. Heute Abend geht es im Aufstiegsspiel gegen F.S.M. Gladbeck.

Der Gelsenkirchener Kreisligist Sportfreunde Bulmke steht vor einem entscheidenden Aufstiegsspiel in die Bezirksliga gegen F.S.M Gladbeck. Die Gelsenkirchener konnten in der vergangenen Spielzeit 24 Siege aus 28 Partien holen und haben die Serie damit hochverdient auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisliga A beenden können. Die Mannschaft von Spielertrainer Cahit Gündogan konnte dabei bemerkenswerte 114 Treffer erzielen. Der Gegner aus Gladbeck hat ebenfalls eine fantastische Saison abgeliefert. 130 Treffer in 30 Partien stehen ebenso zu Buche wie 79 Punkte.

Ex-Profi Lewejohann stürmt für Bulmke

Auf dem Papier scheint sich kein glasklarer Favorit heraus zu kristallisieren. Bis zu 1000 Zuschauer werden heute Abend am Sportplatz der Gesamtschule Ückendorf erwartet. Dabei haben die Sportfreunde neben einer imposanten Heimkulisse noch ein weiteres Ass im Ärmel. Mit Rene Lewejohann hat man für die Kreisliga einen echten Prominenten in den eigenen Reihen. Der 38-jährige Mittelstürmer hat für den LR Ahlen bereits Zweitligaerfahrung schnuppern dürfen und war außerdem in den Zweiten Mannschaften von Schalke und Alemannia Aachen tätig. Zudem durchlief er mit Vereinen wie dem Bonner SC, der Westfalia Herne oder den Sportfreunden Siegen bereits einige höherklassige Stationen. Nun ist der gebürtige Herner neben seinem Engagement als Kreisliga-Stürmer auch als Co-Trainer der U19 von Rot-Weiß Oberhausen tätig.

"Ich bin mit dieser Bolzplatzmentalität groß geworden"

Trotz all der Erfahrung ist es für Lewejohann nach wie vor etwas emotionales ein solches Spiel auszutragen. Der Stürmer erklärt was ihm das Spiel gegen Gladbeck bedeutet: "Ich persönlich mache mir da heute zwar keinen besonderen Druck, aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin nicht bisschen angespannt. Als Kind des Ruhrpotts liebe ich solche Spiele. Ich bin mit dieser Bolzplatzmentalität groß geworden. Wir spielen im tiefsten Ruhrgebiet auf dem Sportplatz an der Gesamtschule Ückendorf vor vermutlich über 1000 Zuschauern. Das wird vielleicht kein taktischer Leckerbissen, aber eine sehr leidenschaftliche Angelegenheit. Fußballherz was willst du mehr!"

Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga würde der 38-jährige ein Versprechen einlösen, was er zu Beginn seines Engagements bei den Sportfreunden Bulmke gab. Der Aufstieg sollte mit seiner Hilfe Realität werden. "Als ich hier 2020 hingekommen bin, wollte ich in erster Linie einfach noch bisschen Fußball spielen. Auf Asche kicken wie in alten Tagen. Als Sportler setzt man sich aber natürlich auch Ziele. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mithelfen will, die Truppe in die Bezirksliga zu bringen. Ich hoffe, ich kann heute mithelfen das einzulösen.", erklärt Lewejohann.

Mit Blick auf die kommende Saison freut sich Lewejohann auf die neue Aufgabe: "Für mich steht mein U19-Engagement bei RWO an erster Stelle. Wenn es die Zeit allerdings zulässt, will ich auch nächste Saison weiterhin gerne hier spielen. Einen Aufstieg in die Bezirksliga habe ich in meiner Vita auch noch nicht. Solange ich noch Spaß noch dran habe und mich meine Beine tragen, will ich weitermachen. Einfach weil mir der Fußball in dieser Form für mich immer noch etwas ganz besonderes ist."