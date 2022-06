Borussia Mönchengladbach: Neuer Trainer fix! Ex-Dortmunder übernimmt

Borussia Mönchengladbach hat am Samstag (4. Juni) seinen neuen Trainer vorgestellt und damit Nachfolger von Adi Hütter. Einst trainierte er die U23 von Borussia Dortmund.

Daniel Farke wird neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach. Das, was mehrere Medien schon berichteten, bestätigte die Borussia am Samstag.

"Mit Daniel Farke konnten wir einen Trainer verpflichten, der genau zu dem Weg passt, den wir einschlagen wollen. Wir freuen uns darauf, mit ihm gemeinsam die vor uns liegenden Herausforderungen anzugehen", erklärte Borussias Sportdirektor Roland Virkus auf der Gladbacher Homepage. Die beiden Co-Trainer Christopher John und Edmund Riemer werden Farke mit nach Mönchengladbach begleiten.

In seiner aktiven Karriere war Daniel Farke überwiegend in der Oberliga aktiv. In seiner Jugend spielte er für den SV Steinhausen, den SC Paderborn und Borussia Lippstadt. In der Saison 2002/03 wurde der frühere Angreifer beim SV Lippstadt Torschützenkönig der Oberliga Westfalen. In der Folge spielte Farke auch noch für den SV Wilhelmshaven, den Bonner SC, den SV Meppen und zwei weitere Male für den SV Lippstadt.

Farke arbeitete zunächst zwischen 2009 und 2015 als Sportdirektor und Trainer beim SV Lippstadt, den er in seiner sechsjährigen Amtszeit mit zwei aufeinanderfolgenden Meisterschaften zwischenzeitlich bis in die Regionalliga West führte. Im Herbst 2015 übernahm der gebürtige Westfale die U23 von Borussia Dortmund, mit der in der Saison 2016/17 Vizemeister in der Regionalliga West wurde.

Im Sommer 2017 wechselte er nach England und führte Zweitligist Norwich City sofort in die Premier League. Zwar stieg der Klub direkt wieder ab, doch in der Saison 2020/21 gelang Farke mit den "Canaries" der direkte Wiederaufstieg. Am 11. Spieltag der darauffolgenden Spielzeit musste Farke dort seinen Hut nehmen. Nach dem Aus bei Norwich nahm Farke im Januar 2022 das Traineramt bei FK Krasnodar an. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine löste er dort seinen Vertrag Anfang März wieder auf, ohne ein Pflichtspiel mit der Mannschaft absolviert zu haben.