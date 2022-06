Borussia Mönchengladbach: Hütter-Nachfolger mit BVB-Vergangenheit?

Borussia Mönchengladbach steht offenbar kurz vor einer Einigung mit Daniel Farke, der die Nachfolge vom zurückgetretenen Adi Hütter antreten soll.

Borussia Mönchengladbach scheint einen Nachfolger für Adi Hütter gefunden zu haben. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass Daniel Farke ab der nächsten Saison auf der Trainerbank Platz nehmen wird.

Nachdem Wunschkandidat Lucien Favre einer Rückkehr an den Niederrhein überraschend eine Absage erteilt hatte, waren Daniel Farke und Vincent Kompany in den Fokus der Fohlen-Verantwortlichen geraten. Während Kompany kurz vor einem Engagement bei Premier-League-Absteiger FC Burnley stehen soll, sei der Kontakt von Sportdirektor Roland Virkus zu Farke in den letzten Tagen intensiviert worden.

Farkes Trainerstationen: SV Lippstadt 08 2009 bis 2015 | Borussia Dortmund II 2015 bis 2017 | Norwich City 2017 bis 2021 | FK Krasnodar 2022

Zuletzt war der 45-Jährige in Russland bei FK Krasnodar. Im Januar begann seine Arbeit, die allerdings ohne einziges Pflichtspiel endete. Wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurde der Vertrag bereits Anfang März aufgelöst.

Für Farke wäre Gladbach die erste Trainerstation in der Bundesliga. Seine größten Erfolge feierte er in England. Zwischen 2017 und 2021 verhalf er Norwich City zweimal zum Aufstieg in die Premier League. Zuvor hatte Farke durch seine erfolgreiche Arbeit mit Borussia Dortmund II auf sich aufmerksam gemacht.