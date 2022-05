Gladbach: Dickes Minus im Geschäftsjahr 2021 - Trainer-Wunschkandidat sagt ab

Schlechte Nachrichten für Borussia Mönchengladbach: Das Geschäftsjahr 2021 hat dem dem VfL ein dickes finanzielles Minus gebracht. Zudem sagte nun der Trainer-Wunschkandidat ab.

Borussia Mönchengladbach hat im Geschäftsjahr 2021 ein Minus von 14,6 Millionen Euro gemacht. Die roten Zahlen seien eine direkte Folge von Corona, sagte Geschäftsführer Stephan Schippers auf der Mitgliederversammlung am Montagabend. Ein Jahr zuvor hatte Gladbach einen Verlust in Höhe von 16,7 Millionen verzeichnet. Der fünfmalige Meister verfügt aber noch über ein Eigenkapital von 71,8 Millionen.

"Im Ligavergleich ist das ein sehr respektables Ergebnis", sagte Schippers. Insgesamt habe die Borussia in zwei Corona-Jahren einen Umsatzverlust von 100 Millionen verzeichnet, 70 Millionen davon seien durch Einsparungen wettgemacht worden.

Neben den Geschäftszahlen erfuhren die Gladbach-Fans am Montag auch von einer weiteren nicht so schönen Nachricht. Trainer-Wunschkandidat Lucien Favre hat dem Gladbacher Sportchef Roland Virkus abgesagt. Die Borussia muss somit nach einem Nachfolger für Adi Hütter weiter suchen.

Lucien Favre (63) war vom 14. Februar 2011 bis zum 20. September 2015 Trainer von Borussia Mönchengladbach. In 189 Spielen als Gladbach-Coach konnte Favre 89 Partien gewinnen und 45 Mal unentschieden spielen, 55 Begegnungen wurden unter Favre verloren. Zuletzt war er Trainer in Frankreich bei OGC Nizza und bei Borussia Dortmund.

"Lucien Favre hat uns gesagt, dass er nicht mehr in Deutschland arbeiten möchte. Wir haben alles getan in den letzten beiden Wochen. Aber ich muss ganz klar sagen: Ich glaube nicht, dass er in den nächsten beiden Jahren Trainer bei Borussia Mönchengladbach wird", sagte Sportdirektor Virkus bei der Mitgliederversammlung der Borussia.

Virkus bat die Mitglieder daher bei der Suche nach einem neuen Trainer um Geduld. "Sie können sicher sein, dass wir das so schnell wie möglich erledigen wollen. Aber: Da wir in den letzten drei Jahren keine guten Entscheidungen getroffen haben, was den Trainer angeht, ist es immens wichtig, dass wir eine gute Entscheidung treffen", sagte er und fügte hinzu: "Wir haben ein klares Anforderungsprofil erstellt und sind in diversen Gesprächen mit mehreren Kandidaten, mit dem Ziel, endlich den passenden Trainer zu haben. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Aber Sie können mir vertrauen, dass wir da eine gute Entscheidung treffen werden." wozi mit dpa/sid