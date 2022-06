VfL Bochum: Decarli hat einen neuen Verein gefunden

Saulo Decarli hat nach seinem Abschied einen neuen Verein gefunden. Er wechselt zu seinem alten Arbeitgeber in die 2. Bundesliga.

Stand 3. Juni verlassen zwölf Spieler den VfL Bochum. Einer hat nun einen neuen Verein gefunden. Saulo Decarli wechselt zu Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieb. Der 30-Jährige, der bereits zwischen 2014 und 2017 für Braunschweig spielte, kommt ablösefrei zur Eintracht.

Nach seiner Unterschrift betonte er: "Ich freue mich riesig, wieder an der Hamburger Straße zu sein. Es fühlt sich ein bisschen wie nach Hause kommen an und das ist für mich wunderschön." In Bochum kam er zuletzt nicht mehr zum Zug, in der abgelaufenen Spielzeit kam er nur zu einem achtminütigen Einsatz.

VfL Bochum Zugänge: Silvere Ganvoula (nach Leihe zu Cercle Brügge), Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Moritz Römling (nach Leihe zu Türkgücü München) Abgänge: Konstantinos Stafylidis (nach Leihe zurück nach Hoffenheim), Elvis Rexhbecaj (nach Leihe zurück zum VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (nach Leihe zurück zur Hertha) Vasilios Lampropoulos, Herbert Bockhorn, Robert Tesche, Milos Pantovic, Danny Blum, Tom Weilandt, Jürgen Locadia (alle unbekannt), Maxim Leitsch (FSV Mainz 05), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig)

Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig, erläutert: "Mit Saulo haben wir einen Innenverteidiger verpflichten können, der uns mit seiner Qualität und Erfahrung helfen wird, die unbedingt erforderliche Stabilität in der 2. Bundesliga sicherzustellen. Wir sind sehr froh, dass der Transfer geklappt hat."

Von den anderen elf Abgängen beim VfL könnte der eine oder andere Akteur doch noch wieder zum VfL-Personal stoßen. Milos Pantovic, Vasilios Lampropoulos oder Konstantinos Stafylidis (nach Leihe zurück nach Hoffenheim) sind Spieler, bei denen es nicht ausgeschlossen ist, dass sie eine Zukunft in Bochum haben.