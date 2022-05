Bochum: In diesen Bundesliga-Statistiken stechen die VfL-Profis heraus

Mit einer starken Aufstiegssaison hats sich der VfL Bochum den 13. Platz in der 1. Bundesliga gesichert. Neben einer guten Teamleistung stechen einige Spieler individuell heraus.

Der VfL Bochum hat das erste Bundesliga-Jahr nach dem Aufstieg souverän bewältigt. Am Ende sprang ein starker 13. Platz für die Reis-Elf heraus. Besonders durch den Teamgeist erkämpfte sich der VfL einige Punkte. Doch auch individuelle Leistungen stechen bei den Bochumern heraus.

Da wäre zum einen der Kapitän Anthony Losilla. Mit 36 Jahren gehörte er laut der Statistikaufzeichung von bundesliga.de immernoch zu den laufstärksten Spielern der Liga. Der Mann, der 33 von 34 Spielen absolviert hat, riss in dieser Spielzeit ganze 372,1 Kilometer ab.

Damit ist er sogar mehr gelaufen als Freiburgs Christian Günter, der alle 34 Spiele über 90 Minuten absolvierte. Lediglich ein Spieler hat in dieser Saison eine größere Strecke zurückgelegt. Wolfsburgs Maximilian Arnold hält den Bestwert mit 376,2 Kilometern.

Losilla gewinnt die meisten Kopfballduelle

In einer anderen Kategorie ist der Franzose sogar Spitzenreiter. 143 Kopfballduelle hat der Abräumer in dieser Spielzeit gewonnen. Dicht auf seinen Fersen ist der kopfballstarke Fabian Klos. Der Bielefelder verpasste die letzten Wochen der Saison mit einer Kopfverletzung. Trotz gerade einmal 25 Einsätzen kommt er auf 136 gewonnen Duelle.

Auch Sebastian Polter warf sich für die Bochumer regelmäßig in die Kopfballduelle. 133 konnte er für sich entscheiden und sich somit Platz drei sichern. Doch der Stürmer hat sich auch einen überrasschenden Negativrekord geschnappt. Als Angreifer kommt Polter auf ganze 71 Foulspiele. Das sind deutlich mehr als Rani Khedira (57), der am zweithäufigsten foulte.

Danilo Soares gehört zu den besten Zweikampfspielern

Deutlich seltener musste Danilo Soares zum Foul greifen. Der Linksverteidiger gehört zu den besten Zweikampfspielern der Liga. Mit 412 gewonnenen Zweikämpfen belegt er ligaweit Platz vier. Stuttgarts Wataru Endo hält mir 448 gewonnenen Duellen die Bestmarke. Auch in diesem Ranking taucht Losilla weit oben auf. Er belegt Rang sieben (378).

Torwart Manuel Riemann zählte in dieser Saison zu den besten auf seiner Position. Mit seinen Leistungen schaffte er es sogar in die RevierSport Elf der Saison. Auch in der Kategorie „gehaltene Torschüsse“ ist Riemann vorne mit dabei. Mit 118 Paraden findet sich der VfL-Keeper auf dem vierten Platz wieder. Lediglich Yann Sommer (131), Stefan Ortega (128) und Lukas Hradecky (119) haben mehr Torschüsse entschärft.