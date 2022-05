BVB: Haaland verteilt Luxus-Geschenke an Teamkollegen

Dass Erling Haaland Borussia Dortmund in diesem Sommer verlässt, ist schon einige Tage sicher. Laut einem Bericht hat er sich mit luxuriösen Geschenken verabschiedet.

Nach schier ewig währenden Spekulationen ist inzwischen seit einiger Zeit klar: Erling Haaland verlässt Borussia Dortmund und trägt in der kommenden Saison das Trikot von Manchester City. Durch den Wechsel wird der 21-Jährige sicher auch in finanzieller Hinsicht in neue Dimensionen vorstoßen, in Medien wird von einem Netto-Jahresgehalt abseits der 20-Millionen-Euro-Grenze berichtet.

Einen kleinen Teil seines Vermögens hat Haaland jetzt offenbar ausgegeben, um seinen Teamkollegen beim BVB und weiteren Mitarbeitern kostbare Abschiedsgeschenke zu bereiten.

Haalands BVB-Abschied: Uhren für 500.000 Euro

Der Bild-Zeitung zufolge hat der Norweger luxuriöse Uhren besorgt, deren Gesamtwert sich auf rund 500.000 Euro belaufen soll. Demnach erhielten alle 33 Mitspieler Haaland eine Uhr der Marke Rolex. Es soll sich um ein Submariner-Modell mit persönlicher Gravur handeln. Kostenpunkt pro Exemplar: 13.000 bis 15.000 Euro.

Auch für Mitarbeiter wie Physiotherapeuten, Ärzte, Köche und Betreuer hat sich Haaland eine großzügige Geste überlegt. Sie erhielten eine Omega Speedmaster Professional. Der Wert der Uhr wird auf 5000 bis 7000 Euro geschätzt. Laut Bild wurden die Uhren mit zwei Limousinen aus den Niederlanden angeliefert. Sie waren in einer Box verpackt, auf der Bilder und eine Gravur von Haaland eingearbeitet sind.