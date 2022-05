Bundesliga: Nächster Trainer weg! Fünf Klubs suchen einen neuen Coach

Wahnsinn, was aktuell in der Fußball-Bundesliga im Trainergeschäft passiert. Am Dienstag gab es die nächste Beurlaubung. Aktuell suchen fünf Bundesligisten einen neuen Coach.

Nach der Sieglosserie von neun Spielen in Folge und dem Verpassen des Europapokals hat die TSG Hoffenheim die Reißleine gezogen. Heißt: Cheftrainer Sebastian Hoeneß und die TSG haben ihre Zusammenarbeit einvernehmlich beendet. Das gab der Klub am Dienstag bekannt. Der 40 Jahre alte Fußball-Lehrer kam im Sommer 2020 vom Drittligisten FC Bayern München Amateure in den Kraichgau. Gemeinsam mit ihm wird auch Co-Trainer David Krecidlo (38) den Klub verlassen. "Unsere Wertschätzung für den Trainer und Menschen Sebastian Hoeneß haben wir in den zurückliegenden Monaten stets klar zum Ausdruck gebracht. Auch deshalb ist uns die Entscheidung nicht leichtgefallen", betont TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen. "Wir müssen uns nach einer bereits vor dem letzten Spieltag begonnenen Analyse aber eingestehen, dass die Ergebnisse und Ereignisse in den vergangenen zwei Monaten viel von den zahlreichen positiven Aspekten, die diese Saison bereithielt und uns zwischenzeitlich bis auf Platz Vier brachten, überschattet haben. Die alles entscheidende Frage, die wir uns nach diesen negativen Eindrücken zu stellen hatten, war, ob wir als Klub in dieser Konstellation unbelastet in eine neue Spielzeit starten können. Nach eingehenden Gesprächen haben wir diese Frage gemeinsam negativ beantwortet", führt Rosen aus. Sebastian Hoeneß stand bei insgesamt 81 Spielen der TSG Hoffenheim an der Seitenlinie. In 68 Bundesliga-, fünf DFB-Pokal- und acht Europa-League-Partien feierte er 32 Siege, 19 Begegnungen endeten Unentschieden, 30 wurden verloren. Seine Mannschaft weist dabei eine Torbilanz von 152:141 bei einem Punkteschnitt von 1,42 auf. Damit müssen sich neben der TSG Hoffenheim, auch der VfL Wolfsburg (Florian Kohfeldt ist weg, Anm. d. Red.), Borussia Mönchengladbach (Adi Hütter ist weg), FC Augsburg (Markus Weinzierl ist weg) und Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld (Marco Kostmann ist aktuell Interimscoach) neue Trainer suchen. Bei Hertha BSC wird aller Voraussicht nach auch der Platz von Felix Magath frei. Bleibt nur abzuwarten, ob der selbsternannte "Big City Club" dann einen Trainer für die 1. oder 2. Bundesliga suchen wird.

