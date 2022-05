VfL Bochum: Das sind die Verlierer der Saison

Neben vielen Profis, die sich während der starken Saison des VfL Bochum in den Fokus gespielt haben, fielen auch einige mehr oder weniger ab. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Das sind die Verlierer der Saison:

Robert Tesche:

Der 34-Jährige bildete in der vergangenen Saison gemeinsam mit Anthony Losilla noch die beste Doppel-Sechs der zweiten Liga. In dieser Saison verpflichtete der VfL Bochum starke Konkurrenz und agierte über wiete Strecken außerdem im 4-3-3 mit nur noch einem defensiven Mittelfeldspieler. Zudem holte sich Tesche gleich im ersten Spiel beim VfL Wolfsburg (0:1) einen Platzverweis wegen Handspiels ab. Reis zog Losilla auf die Sechs und besetzte die Acht mit Spielern wie Elvis Rexhbecaj, Milos Pantovic oder Eduard Löwen.

Für Tesche war dann kein Platz mehr. Insgesamt kommt er auf zehn Saison-Einsätze, wobei er viermal von Anfang an ran durfte. Dass ihm sowohl der Verein als auch die Fans seine Verdienste aus der Meistersaison nicht vergessen haben, zeigte sich am 33. Spieltag. Beim 2:1 gegen Arminia Bielefeld durfte er nochmal ran und wurde frenetisch gefeiert. Nun läuft sein Vertrag aus und er wird den VfL aller Voraussicht nach verlassen.

Danny Blum:

Der 31-Jährige hatte auch in diesem Jahr immer wieder Verletzungspech. "Es war ein schwieriges Jahr. Meine Verletzungen kamen immer dann, als ich eigentlich wieder nah an der Mannschaft dran war. Das hat sich, gerade im Winter, ein Stückweit durch die Saison gezogen", hatte Blum zuletzt gegenüber RevierSport gesagt.

Der gebürtige Frankenthaler kommt immerhin auf 13 Saisoneinsätze und zwei Tore. Er taucht auch deshalb in unserer Auflistung auf, weil er sich in seinem aktuell letzten Vertragsjahr aufgrund seiner Verletzungen nicht viele Gelegenheiten hatte, um sich für ein neues Arbeitspapier zu empfehlen. Wir hatten bereits gemutmaßt, dass der VfL die quantitativ stark besetzten Außen an Blums Stelle ausdünnen könnte.

Darüber hinaus:

Es gibt noch einige andere Spieler, die aus verschiedenen Gründen ein schwieriges Jahr hinter sich haben, aber nicht unbedingt als Verlierer zu bezeichnen sind. Bei Erhan Masovic ist die Situation etwa verzwickt. Einerseits spielte er zeitweise Stamm, bekam insgesamt weit mehr Einsätze als in der Vorsaison und überzeugte dabei auch. Andererseits musste er sich dann doch in der Rückrunde immer wieder hinter Maxim Leitsch und Armel Bella Kotchap anstellen. Zuletzt kam er wieder von Beginn an zum Einsatz. Sollten einer oder beide seiner Konkurrenten gehen, könnte Masovic die Zukunft gehören.

Herbert Bockhorn konnte sich auch in seinem zweiten VfL-Jahr nicht wirklich durchsetzen. Zwar bekam der 27-Jährige Einsatzzeiten, allerdings keinen Stammplatz. Sein Vertrag läuft aus. Wir glauben, dass er die Bochumer verlassen wird.

Neuzugang Christopher Antwi-Adjei deutete seine Fähigkeiten zwar immer wieder an, konnte das Vakuum, das auf Rechtsaußen durch die Verletzung von Simon Zoller entstanden war, aber auch nicht füllen. Zoller zog sich nach starkem Saisonstart einen Kreuzbandriss zu und kam zum Saisonende zu seinem Comeback und weiteren Kurzeinsätzen.

Bleibt noch Jürgen Locadia, der sich dem VfL Bochum zur Rückrunde angeschlossen hat. Wenn der 28-jährige Angreifer spielte, dann zeigte er, dass er die Mannschaft mit seiner Technik auf ein anderes Niveau heben kann. In Erinnerung bleibt sein sehenswertes Tor zum zwischenzeitlichen 3:3 in Dortmund. Allerdings war Locadia auch verletzt, sodass er sich nie in der Startelf festspielen konnte.