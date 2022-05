Der VfL Bochum hat Arminia Bielefeld spät mit 2:1 (1:1) besiegt. Ein genialer Pass von Danny Blum und ein Slapstick-Eigentor ebneten den Weg zum Sieg. Bielefeld steht vor dem Abstieg.

2:1 hieß es am Ende des spannendes Freitagsspieles zwischen dem VfL Bochum und Arminia Bielefeld. VfL-Trainer Thomas Reis vertraute in dieser Partie fast der identischen Startelf, die beim BVB so spektakulär mit 4:3 gewonnen hatte. Nur Danilo Soares kehrte zurück und ersetzte Herbert Bockhorn. Derweil wurden, zumindest vorerst, elf VfL-Spieler verabschiedet und Pyrotechnik gezündet.

Im Spiel setzten die Gastgeber die ersten Akzente und zwang DSC-Keeper Stefan Ortega Moreno gleich zu mehreren, teils spektakulären Paraden (2., 13., 15.). Auch den Kopfball von Sebastian Polter schien er in der 21. Minute abgewehrt zu haben. Schiedsrichter Robert Schröder zeigte jedoch zum Mittelpunkt und die Wiederholung machte klar: Ortega hatte die Kugel erst hinter der Linie erwischt.





VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Leitsch, Soares - Losilla - Pantovic (83. Löwen), Rexhbecaj (72. Tesche)- Asano (83. Blum), Holtmann (72. Zoller) - Polter (67. Locadia). - Trainer: Reis Riemann - Gamboa, Masovic, Leitsch, Soares - Losilla - Pantovic (83. Löwen), Rexhbecaj (72. Tesche)- Asano (83. Blum), Holtmann (72. Zoller) - Polter (67. Locadia). - Trainer: Reis Arminia Bielefeld: Ortega - de Medina, Ramos, Nilsson, Laursen (77. Bello) - Schöpf (86. Hack), Prietl - Okugawa (77. Ince), Castro (67. Vasiliadis), Krüger (46. Serra) - Wimmer. - Trainer: Kostmann Tore: 1:0 Polter (21.), 1:1 Nilsson (34.), 2:1 Bello (89., Eigentor) Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover) Zuschauer: 25.000[ (ausverkauft)/infobox] Das 1:0 für den VfL befeuerte die ohnehin schon euphorische Stimmung im Ruhrstadion weiter. Bochum hatte die Lage im Griff, fing sich in der 35. Minute dennoch den Ausgleich. Nach einem Freistoß von Gonzalo Castro hatten Maxim Leitsch und Elvis Rexhbecaj Joakim Nilsson aus den Augen verloren. Vor der Gästekurve köpfte er das 1:1 für die Arminia und brachte diese zurück ins Spiel. Dabei blieb es dann auch zur Pause. [bTesche bekommt noch einmal Minuten, Blum mit spätem Geniestreich[/b] In Durchgang zwei verflachte das Spiel dann doch merklich, obwohl die Bielefelder gleich zu Beginn mit Janni Serra einen frischen Stürmer brachten. Beide Teams beschränkten sich auf Distanzschüsse, die die jeweiligen Schlussmänner jedoch nicht vor größere Probleme stellten. Laut wurde es wieder in der 72. Minute, als Reis neben Simon Zoller auch Robert Tesche brachte und ihm so die im Vorfeld versprochene Spielzeit gab. Das Spiel plätscherte dem Remis entgegen, doch dann hatte Danny Blum eine geniale Idee. Er chippte den Ball hinter die Abwehr zu Simon Zoller. Dessen Schuss wehrte Ortega noch ab, doch der eingewechselte George Bello stolperte den Ball zum 1:2-Endstand ins Tor (89.). Durch die Niederlage ist Arminia Bielefeld dem Abstieg ein deutliches Stück nähergekommen. Platz 15 ist nun nicht mehr zu erreichen. Sollte der VfB Stuttgart am Sonntag (8. Mai, 17:30 Uhr) beim FC Bayern München gewinnen, stünde die Rückkehr in Liga zwei fest.

Zur Startseite