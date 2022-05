VfL Bochum: T-Shirts, Dauerkarten, Mitglieder: Große Euphorie nach Klassenerhalt

Nach dem erreichten Klassenerhalt ist die Euphorie beim VfL Bochum ungebrochen. Auch neben dem Rasen gibt es Grund zur Freude beim Revierklub.

Direkt nach Abpfiff des spektakulären Derbysieges gegen den BVB (4:3) begann die große Klassenerhalts-Party des VfL Bochum. Zunächst noch auf dem Rasen des Signal-Iduna-Parks, ehe die Fete später ins Bermudadreieck verlegt wurde. Schnell hatten sich die ausgelassen feiernden Bochumer Profis weiße T-Shirts übergestreift, auf denen der Slogan "Gekommen, um zu bleiben" in blauer Schrift geschrieben stand.





Alle Fans, die sich jetzt noch ein Exemplar als Andenken zulegen wollen, werden allerdings leer ausgehen - zumindest vorerst. Nur 2500 T-Shirts waren produziert worden, und die schafften nicht einmal den Weg in den Fanshop. Dort wollte der Revierklub die Oberteile ab Montag anbieten. Doch schon im Laufe des Wochenendes waren sie restlos vergriffen - die Fans hatten den Onlineshop leer gekauft. Ob es Nachschub geben wird, bleibt abzuwarten.





Auf eine ähnlich große Nachfrage hoffen die Bochumer sicherlich auch mit Blick auf den Dauerkarten-Verkauf. Für die nächste Spielzeit will der VfL das Kontingent auf 17.000 Tickets erhöhen. Dann winkt die Chance auf einen neuen Rekord. Nach dem Bundesliga-Aufstieg im letzten Sommer hatte der Klub mit über 14.000 Dauerkarten-Inhabern einen neuen Bestwert vermeldet, der in diesem Jahr überboten werden könnte.

Und auch angesichts der Mitgliederzahl steht der VfL vor einem Meilenstein. Im Laufe des Frühsommers, voraussichtlich im Juni, erwartet der Verein den Beitritt des 20.000 Mitglied. Auf der Jahreshauptversammlung im letzten Herbst bezifferten die Bochumer die Zahl der Mitglieder noch auf 17.700.

Vorbereiten auf die zweite Bundesliga-Spielzeit in Serie wird sich der Verein übrigens wie schon im Vorsommer in Südtirol. Vom 10. bis zum 17. Juli wird Trainer Thomas Reis mit seinem Team in der Gemeinde Gais zu Gast sein, wie der VfL am Montag mitteilte. Am 5. August startet die Saison. mit gp